В Москве проведут инвентаризацию недвижимости в промзонах

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы обсудили перспективы развития промышленных зон столицы. На сегодня они составляют 15-20 процентов территории города, в них расположено более тысячи предприятий, где работают свыше 700 тысяч человек. При этом используются промзоны неэффективно.

По мнению парламентариев, определять, что может находиться в этих зонах, должны совместно городские власти и инвесторы. Необходимо выработать модели развития каждой отдельной промышленной территории, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

В ходе обсуждения было предложено провести инвентаризацию недвижимости организаций, расположенных в промзонах, выработать механизм поддержки предприятий с инновационным потенциалом, а также учесть в проектах планировки развитие транспортной инфраструктуры.

По словам начальника отдела территориального планирования департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Александра Мельникова, в Москве создается системный подход к развитию городских зон. Он строится на пилотных проектах и дает возможность оценить ситуацию сегодняшнего дня и сделать выводы о том, какие проблемы надо решить.

Кроме того, департаментом предложена концепция организации управляющей компании. Она будет получать отдельные преференции от государства, например, налоговые льготы.

Такая компания должна разобраться с каждым правообладателем и принять квалифицированное решение. Однако для решений по всем промышленным территориям, необходимо разработать градостроительную документацию каждой из них.

Напомним, ранее в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров рассказал о планах по реконструкции промзон столицы. По его словам, они превратятся в инновационные центры и индустриальные парки.