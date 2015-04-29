До конца июня в Москве появятся четыре новых технопарка – Бочаров

Фото: М24.ru/Михаил Сипко

В столице в мае-июне 2015 года появятся четыре новых технопарка, сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Олег Бочаров.

Он уточнил, что вопрос об этом будет рассматриваться на заседании межведомственной комиссии. Статус технопарка может быть присвоен:

ОАО "Центр холодильно-транспортных технологий "Мотек-Ц", которая претендует на присвоение статуса управляющей организации технологического парка "Отрадное";

ООО "Марс", которая намерена получить статус управляющей организации технологического парка "Центр хайтек инноваций "Рикор";

ОАО "Центральный научно-исследовательский институт "Циклон", который рассчитывает получить статус управляющей организации технологического парка "Фотоника";

ОАО "Технопарк Цвет", которое претендует на присвоение статуса управляющей организации одноименного технопарка.

По словам Бочарова, в очереди на присвоение статуса технопарка сейчас более 30 промышленных зон, сообщает Агентство "Москва". Государственными из них будут только четыре, а остальные – частными. "Это новая концепция правительства Москвы по развитию инфраструктуры высокоплотного инновационного производства. Внутри каждого технопарка мы создаем центр коллективного пользования, будем его развивать и поддерживать", – пояснил он.

Руководитель департамента науки рассказал, что правила присвоения статуса технопарка сейчас меняются: идет упрощение получения этого статуса. Для оценки берутся два критерия: инновационный технопарк должен будет отчитываться по открытости инновационной структуры и ее загруженности.

"Москва в цифрах": Технопарк МФТИ

Размер его территории должен быть не меньше 2 гектаров. Минимальная балансовая стоимость внеоборотных средств компании, которая претендует стать технопарком, должна составить 100 миллионов рублей, для индустриальных парков – 1 миллиард руб.

Ранее М24.ru сообщало, что в столице существует шесть технопарков и один технополис. Московские власти считают, что их должно быть не меньше 60. К 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков.

Статус резидента технопарка предоставляет компании налоговые льготы: освобождает от налога на имущество и понижает до 13,5 процента ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

В рамках программ поддержки инноваций в Москве уже создано восемь объектов инновационной промышленности: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "Визбас", "Калибр" и "Техноспарк". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012–2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в прошлом году превысил порядка миллиарда рублей.