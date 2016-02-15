Заявки на получение статуса технопарка начали принимать через инвестпортал

Фото: investmoscow.ru

Заявки на присвоение статуса промышленного комплекса и технопарка с 15 февраля можно подать через инвестиционный портал Москвы, передает "Агентство Москва" со ссылкой на ГБУ "Городское агентство управления инвестициями".

Процедура рассмотрения заявок и присвоения статусов максимально упрощена для удобства предприятий. Взаимодействие с заявителем происходит в рамках межведомственной комиссии, которую возглавляет заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Мы рассчитываем, что сервис подачи заявки на получение статуса промышленного комплекса и технопарка будет востребован уже в ближайшее время. А с 2017 года прием заявок на получение статуса будет осуществляться только на портале. В текущем году возможна подача документов как через портал, так и в бумажной форме – через департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы", – отметила Наталья Сергунина.

Ранее власти столицы предоставили налоговые льготы в размере 10–25 процентов для промышленных комплексов и технопарков. Статус промкомплекса или технопарка присваивается, если организация соответствует установленным критериям экономической и градостроительной эффективности.

Статус промкомплекса присваивается предприятию при следующих условиях:



здания и земельные участки используются для производства промышленной продукции (за исключением производства табачных изделий);

непрофильными объектами (торговля, офисы, общественное питание, бытовые услуги) занято не более 20% площади зданий;

объем инвестиций за 5 лет – не менее 100 миллионов рублей без учета НДС в расчете на один гектар площади земельного участка;

объем выручки – не менее 300 миллионов рублей без учета НДС в год на один гектар;

размер фонда оплаты труда – не менее 100 миллионов рублей в год на гектар;

среднемесячный размер зарплаты работников – не менее среднемесячного дохода по Москве.

Условия получение льгот для технопарков:



объем инвестиций за 5 лет – не менее 50 миллионов рублей без учета НДС в расчете на один гектар площади земельного участка;

объем выручки – не менее 600 миллионов рублей без учета НДС в год на один гектар;

размер фонда оплаты труда – не менее 200 миллионов рублей в год на один гектар;

среднемесячный размер зарплаты работников – не менее среднемесячного дохода по городу Москве плюс 20 процентов;

Технопарки также должны обеспечить использование не менее 80 процентов площади зданий для осуществления основной деятельности предприятий-арендаторов (производство, научные исследования и разработки);

В технопарке должен быть центр коллективного пользования оборудованием;

Кроме того, на территории технопарка могут быть размещены центр сертификации, центр услуг для бизнеса, бизнес-инкубатор, коворкинг, конгресс-холл, детский сад, спортивный зал, парковки.

Организации, получившие такой статус, получают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и на имущество, а также имеют право на снижение ставок арендной платы за землю.

Статус технопарка и технополиса имеют 20 специализированных научно-производственных территорий. Всего в технополисах и технопарках Москвы размещаются порядка 1300 компаний (включая малый бизнес). Общее количество рабочих мест в них превышает 20 тысяч.