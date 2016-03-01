В Москве разрабатывают кодекс чести для бизнеса

Фото: m24.ru

В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) разрабатывают Кодекс чести российского предпринимателя и намерены возродить понятие "честного купеческого слова" в сфере бизнеса. Об этом сообщил старший вице-президент МТПП Владимир Платонов.

"МТПП активно работает над внедрением в наш бизнес понятий "честность", "порядочность" и "качество". Мы мечтаем о возвращении в наш быт понятия "честного купеческого слова"", – цитирует Платонова Агентство "Москва".

Старший вице-президент МТПП предположил внедрить стандарты деловой репутации. Их цель, чтобы компании, соответствующие этим стандартам и взявшие на себя определенные обязательства, выложившие о себе информацию в открытый доступ, получали преимущества при получении государственных заказов и освобождение от проверок.

В Москве пройдет ежегодный городской конкурс "Московское качество". Он стартует 1 марта. В конкурсе введена новая номинация "Коренной москвич" – для торговых сетей, зародившихся в Москве.

Конкурс "Московское качество" выявит предпочтения москвичей в сфере торговых сетей. Конкурс будет проходить в два этапа: с 1 марта по 31 мая москвичи смогут голосовать за продовольственные торговые сети, с 1 июля по 31 октября на голосование будут предложены различные форматы непродовольственного ритейла.