Прокуратура выяснит обстоятельства падения сосульки с крыши дома в центре Москвы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Префектура Центрального округа обратится в прокуратуру с просьбой проверить собственников здания на улице Большая Дмитровка, с крыши которого на женщину упала сосулька, сообщает Агентство "Москва".

По словам представителей префектуры, собственники дома получали уведомления о необходимости очистить кровлю от снега и наледи, а также о персональной ответственности за организацию этой работы.

Как уточнили в пресс-службе, уведомления от префектуры собственники зданий получают до наступления зимнего сезона. В жилых зданиях за кровлями следят управляющие компании, а в нежилых – балансодержатели. Если с крыши дома падают снег и сосульки, то ответственную организацию проверяет административно-техническая инспекция или Мосжилинспекция.

Балансодержателю может грозить штраф до 20 тысяч рублей для юридических лиц, или уголовное наказание.

Утром 11 ноября с офисного здания по адресу улица Большая Дмитровка, дом 23, упала сосулька. Женщина, оказавшаяся в это время у здания, была направлена в больницу. Пострадавшей не потребовалась госпитализация, она уже покинула медицинское учреждение.