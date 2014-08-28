Экс-сотрудник салона связи осужден за продажу информации о телефонных звонках

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30-летний житель Владимирской области Андрей Хлудов получил 2 года лишения свободы условно за продажу информации о телефонных звонках девяти абонетов, сообщает в четверг, 28 августа, пресс-служба столичной прокуратуры.

Тверской суд Москвы признал мужчину виновным в нарушении тайны телефонных переговоров и иных сообщений, используя свое служебное положение.

По версии следствия, Хлудов, работавший в должности управляющего салона связи, решил воспользоваться возможностью получения детализации звонков абонентов в корыстных целях. Для этого он зарегистрировался на сайтах "kriminala.net" и "darkmoney.cc" под именем одного из операторов сотовой связи. Затем мужчина разместил объявления о предоставлении личной информации абонетов за денежное вознаграждение.

Так, с июня 2013 по январь 2014 года он за вознаграждения от 1 до 6 тысяч рублей продал сведения о звонках 9 телефонных номеров столичного региона.

27 января 2014 года Хлудова задержали при попытке продать сведения еще об одном абоненте. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.