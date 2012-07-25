Оппозицию предостерегли от несогласованного митинга 26 июля

ИТАР-ТАСС

Прокуратура Центрального округа Москвы предупредила участников митинга, который намечен на 26 июля в Новопушкинском сквере, о недопустимости нарушения закона, сообщает "Интерфакс".

"По поступившим в прокуратуру Москвы сведениям, 26 июля гражданскими активистами на Никитском бульваре с 18:00 до 19:00 планируется сбор участников протестной акции, которые планируют в дальнейшем с 19:00 до 22:00 провести шествие от площади Никитских ворот по Тверскому бульвару до Новопушкинского сквера", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Однако мэрия согласовала лишь проведение митинга в Новопушкинском сквере с 19 до 22 часов.

Представители прокуратуры отметили, что они уже отправили соответствующие предостережения организаторам акции Руслану Садчекову, Марии Доброхотовой, Вадиму Мощалкову и Сергею Решетину.

Напомним, участники этого митинга намерены выразить поддержку подозреваемым и обвиняемым по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая этого года.