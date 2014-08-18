Дело об инсценировке ограбления салона сотовой связи рассмотрит суд

Фото: ИТАР-ТАСС
Четыре человека пойдут под суд за инсценировку ограбления салона сотовой связи, сообщает в понедельник, 18 августа, пресс-служба столичной прокуратуры.
Ранее ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Московской области Алены Шаповаловой, 26-летнего москвича Михаила Бычкова, и жителей Чувашской Республики - 34-летнего Сергея Павлова и 28-летнего Алексея Константинова.
Они обвиняются в совершении преступления по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
По версии следствия, Шаповалова и Бычков, работавшие в одном из салонов сотовой связи, решили похитить деньги из салона инсценировав нападение. Для этого они привлекли своих знакомых Константинова и Павлова.
Ссылки по теме
24 мая 2014 года сообщники разыграли ограбление, ворвались в торговый зал и связали находившуюся там Шаповалову, после чего похитили из подсобки более 900 тысяч рублей.
Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что ограбление было инсценировано.
В настоящее время Павлов и Константинов находятся под стражей, а Шаповалова и Бычков - под подпиской о невыезде.
В ближайшее время уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.