Дело об инсценировке ограбления салона сотовой связи рассмотрит суд

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Четыре человека пойдут под суд за инсценировку ограбления салона сотовой связи, сообщает в понедельник, 18 августа, пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Московской области Алены Шаповаловой, 26-летнего москвича Михаила Бычкова, и жителей Чувашской Республики - 34-летнего Сергея Павлова и 28-летнего Алексея Константинова.

Они обвиняются в совершении преступления по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

По версии следствия, Шаповалова и Бычков, работавшие в одном из салонов сотовой связи, решили похитить деньги из салона инсценировав нападение. Для этого они привлекли своих знакомых Константинова и Павлова.

24 мая 2014 года сообщники разыграли ограбление, ворвались в торговый зал и связали находившуюся там Шаповалову, после чего похитили из подсобки более 900 тысяч рублей.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что ограбление было инсценировано.

В настоящее время Павлов и Константинов находятся под стражей, а Шаповалова и Бычков - под подпиской о невыезде.

В ближайшее время уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.