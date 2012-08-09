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Происшествия

09 августа 2012, 16:09

Столичные фирмы привлекли к суду за неуплату страховых взносов

прокуратура Москвы суды

ИТАР-ТАСС

Пять московских организаций привлекли к суду за неуплату страховых взносов на общую сумму свыше 41 миллиона рублей.

Хамовническая межрайонная прокуратура выявила нарушения пенсионного законодательства, допущенные ООО "ДСО Нефтегазстрой", ЗАО Холдинговая компания "ГЕОТЕК", ОАО "Сервисная Логистическая компания", ООО Фирма "Стройпрогресс", ООО "Капиталстрой".

Как было установлено в ходе проверки, в нарушение закона эти организации не перечислили страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

"По результатам проверки межрайонная прокуратура направила в Хамовнический районный суд Москвы пять исковых заявлений об обязании предприятий уплатить задолженность в размере более 41 миллиона рублей", – сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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