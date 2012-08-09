Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09 августа 2012, 13:24

Врач-терапевт оштрафована за взятки на 90 тысяч рублей

прокуратура Москвы коррупция криминал суды

ИТАР-ТАСС

Вступил в законную силу приговор Люблинского районного суда Москвы в отношении врача-терапевта городской поликлиники № 19, получавшей взятки за оформление больничных.

Как было установлено, в октябре-декабре 2011 года 55-летняя Кифаят Гаджиева, находясь в помещении служебного кабинета поликлиники, получала от пациентов денежные вознаграждения за оформление и выдачу листков временной нетрудоспособности.

Свои услуги она оценивала в размере от 2 до 3, 5 тысяч рублей. Общая же сумма взяток, полученных подсудимой, составила 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Гаджиева была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК "Получение взятки". Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей и лишил права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать