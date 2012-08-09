Врач-терапевт оштрафована за взятки на 90 тысяч рублей

ИТАР-ТАСС

Вступил в законную силу приговор Люблинского районного суда Москвы в отношении врача-терапевта городской поликлиники № 19, получавшей взятки за оформление больничных.

Как было установлено, в октябре-декабре 2011 года 55-летняя Кифаят Гаджиева, находясь в помещении служебного кабинета поликлиники, получала от пациентов денежные вознаграждения за оформление и выдачу листков временной нетрудоспособности.

Свои услуги она оценивала в размере от 2 до 3, 5 тысяч рублей. Общая же сумма взяток, полученных подсудимой, составила 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Гаджиева была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК "Получение взятки". Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей и лишил права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.