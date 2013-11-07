Фильм "Географ глобус пропил" выходит в прокат

"Афиша": "Географ глобус пропил" покажут в московских кинотеатрах

Фильм "Географ глобус пропил", снятый режиссером Александром Велединским по мотивам одноименного романа пермского писателя Алексея Иванова, выходит в прокат 7 ноября.

Главную роль - школьного учителя Виктора Служкина - сыграл Константин Хабенский. Вместе с ним в картине заняты Анфиса Черных, Елена Лядова, Анна Уколова, Агриппина Стеклова, Андрей Прытков и другие.

По сюжету биолог Виктор Служкин от безденежья устраивается работать в пермскую школу учителем географии. В его запутанной жизни множество проблем - и отсутствие денег, и ссоры с женой, и связи на стороне, и конфликты на новой работе, и ощущение бесконечного одиночества. Но он продолжает жить: водит дочку в детский сад, зовет друзей в гости, организует поход с девятиклассниками, влюбляется в свою ученицу.

Фильм снимался в 2011-2012 годах в Перми и Пермском крае. В "Географе" показана река Усьва, по которой сплавляются герои, и скалы Усьвинские Столбы.

Интересно, что по книге главному герою 28 лет, в фильме же он значительно старше. Выбор актера на главную роль одобрил сам автор романа. Алексей Иванов отметил, что Служкин Хабенского похож на изображение героя на обложке первого издания романа.