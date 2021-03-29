Родные задушенной в Курской области медсестры рассказали, за что на нее напал врач

В Курской области в городе Фатеже по подозрению в убийстве медсестры правоохранители задержали анестезиолога-реаниматолога. По версии следствия, у коллег случился конфликт, в результате которого мужчина сначала избил девушку, а после задушил ее. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Реаниматолога заключили под арест на два месяца. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.



Убийство на рабочем месте

В Фатежской центральной районной больнице Курской области в ночь на 27 марта убили 21-летнюю медсестру. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался врач-реаниматолог из того же медучреждения Андрей Сурагин. По версии следствия, 30-летний мужчина поссорился с коллегой, из-за чего стал бить ее, а также "давить рукой область шеи потерпевшей".

Смерть медсестры наступила от удушья. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Вместе с тем в областном комитете здравоохранения рассказали, что больница работает в штатном режиме.

В понедельник, 29 марта, Фатежский районный суд принял решение заключить подозреваемого на 2 месяца под арест. Местные СМИ сообщают, что анестезиолог оформил явку с повинной. Кроме того, на суде он сознался в содеянном, однако при этом утверждает, что не желал медсестре смерти.





Андрей Сурагин подозреваемый Я осознаю, что было совершено убийство. Но это не было умыслом, я не желал смерти. После всего случившегося я сделал все возможное, чтобы оказать помощь. Пожалуйста, если вы думаете, что я там какой-то злостный убийца. Мне тяжело, просто тяжело жить с этой мыслью.

На сайте райсуда сообщается, что подозреваемый является жителем Курска, женат, детей не имеет и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Для себя просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.



"Переломаны ребра и еще травмы"

По данным СМИ, погибшая училась на четвертом курсе медуниверситета, а в день трагедии была в районной больнице на подработке. Соседи о ней отзываются только положительно, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Ира была хорошо воспитанной и порядочной девушкой. Образованная, грамотная, умная, вредных привычек у нее не было. Училась и в школе, и в вузе отлично. Собиралась замуж за военного, и тут такая трагедия", – вспоминают они.

Отчим погибшей Александр рассказал изданию, что собирался забрать девушку после ночной смены, стал звонить, но та не брала трубку. В итоге когда он приехал к больнице, то увидел повсюду полицейских. "Нашу Иринку нашли мертвой, просто разорванной в лифте", – заявил мужчина.





Александр отчим погибшей Врач давно домогался до нее, но она молчала. Он закрыл ее в лифте между этажами, и ей некуда было деваться.

По словам Александра, девушка мечтала стать нейрохирургом. "Она никому никогда не принесла вреда. Училась отлично и в школе, и в институте. Мечтала стать нейрохирургом, скоро собиралась ехать в Москву на олимпиаду, поступать в аспирантуру, а так все резко оборвалось", – говорит мужчина.

Родные медсестры утверждают, что расправе якобы предшествовал большой праздник на рабочем месте, где не обошлось без алкоголя, пишет РИА "Курск" .



(подозреваемый. – Прим. ред.) приставал к ней. Там в пятницу была пьянка грандиозная.

Елена родственница погибшей Там темная история. Говорят, лифт больницы был весь в крови. Переломаны ребра и еще травмы. Онприставал к ней. Там в пятницу была пьянка грандиозная.

При этом, с их слов, сама девушка никогда не злоупотребляла спиртным и не курила. Мама погибшей заявила, что та была "жестоко убита самим врачом-оборотнем".

В социальных сетях на странице, которая, вероятно, принадлежала медсестре, остался пророческий статус: "Откладывайте на завтра лишь то, что вы не хотите завершить до самой смерти".