Экс-министру Улюкаеву вызвали скорая помощь

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Экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, который находится под домашним арестом, вызвали скорую помощь, сообщают РИА Новости.
По словам зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, у бывшего министра повысилось давление, но госпитализация ему не понадобилась.
Сама сделка не оспаривается и не является предметом расследования уголовного дела.
15 ноября Владимир Путин подписал указ об освобождении Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия
16 ноября арестованному чиновнику надели электронный браслет. Устройство контролирует все перемещения бывшего министра. Снять браслет очень трудно, и он подаст сигнал только в том случае, если что-то произойдет. Эта мера необязательна для домашнего ареста, но судья решила применить дополнительный контроль.