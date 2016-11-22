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Происшествия

22 ноября 2016, 12:33

Экс-министру Улюкаеву вызвали скорая помощь

происшествия следствие

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, который находится под домашним арестом, вызвали скорую помощь, сообщают РИА Новости.

По словам зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, у бывшего министра повысилось давление, но госпитализация ему не понадобилась.

О возбуждении уголовного дела против Улюкаева СК сообщил в ночь на 15 ноября 2016 года. По данным следствия, Улюкаев получил два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить 50 процентов акций "Башнефти".

Сама сделка не оспаривается и не является предметом расследования уголовного дела.


15 ноября Владимир Путин подписал указ об освобождении Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия

16 ноября арестованному чиновнику надели электронный браслет. Устройство контролирует все перемещения бывшего министра. Снять браслет очень трудно, и он подаст сигнал только в том случае, если что-то произойдет. Эта мера необязательна для домашнего ареста, но судья решила применить дополнительный контроль.

Сюжет: Уголовное дело в отношении Алексея Улюкаева

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