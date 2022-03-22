Очевидцы рассказали о мужчине, облившем серной кислотой пару в Домодедове

В подмосковном Домодедове мужчина облил пару серной кислотой. Опасная жидкость случайно попала и на школьника, который просто проходил мимо. Всех пострадавших госпитализировали. Подозреваемого в нападении задержали, мужчина признал свою вину. Рассказываем, что известно о его мотивах.



Покалечил и сбежал

Фото: МВД РФ

Нападение произошло 21 марта около одного из домов в Подольском проезде подмосковного города Домодедово. Правоохранителям поступила информация, что в больницу доставили трех человек с ожогами разных частей тела, рассказали в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Среди пострадавших был ребенок, добавили в ведомстве.





пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области По предварительным данным, в 8 утра возле многоэтажного жилого дома в городе Домодедово неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Жидкость также попала на кисти рук мимо проходившего 11-летнего школьника.

На опубликованных МВД кадрах видно, что обидчик подбежал к ним сзади, когда пара выходила из подъезда. Сначала он плеснул кислотой в лицо мужчине. Когда его спутница попыталась помочь, нападавший облил жидкостью и ее.

После происшествия возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Его расследование прокуратура Московской области поставила на контроль. Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого.



"Начали снегом умываться"

Фото: МВД РФ

Водитель такси Дмитрий Семилетников рассказал телеканалу "Звезда", что утром 21 марта должен был отвезти пострадавшую пару до работы.

"Я именно за этими людьми приехал, они вызвали такси. Я так понял, им надо было до работы добраться. Они работают в ЦРБ. Я подъехал, ничего еще не было. Стоял молодой человек у подъезда. Вышли девушка с парнем, и он сзади на них напал. Облил их. Сначала мужчину, потому девушку", – вспоминает Семилетников.





Дмитрий Семилетников очевидец нападения на пару в Домодедове Они подбежали, попросили воды. Я из машины вышел и помог им. Они забежали за машину и начали снегом умываться. Люди собрались.

На такси пара в итоге не поехала, говорит очевидец. Пострадавшие остались на месте ждать скорую и полицию, уточнил водитель.

"Я сел в машину, тронулся и понял, что у меня у самого руки повреждены и сам поехал в больницу. Сейчас работаю, все в порядке. Ладони целые, пострадали только пальцы", – добавил Семилетников.

Очевидец Александр Базарный в беседе с РЕН ТВ отметил, что мужчина напал на пару рядом с детской площадкой.

"Он с железной чашкой. Взял, вылил (плеснул кислотой. – Прим.ред.) пацану и девчонке в лицо. Они сразу убежали туда – в кусты. Он убежал", – рассказал очевидец.

По словам мужчины, больше всех пострадала девушка. У нее серьезно обожжено лицо, уточнил очевидец. Источник телеканала сообщил, что у пострадавшей якобы выявили химический ожог четвертой степени. У девушки повреждено не только лицо, но также волосистая часть головы, ноги и руки. Более того, предположительно, медикам не удалось спасти ее правый глаз.



"Облил, признаю"

Фото: МВД РФ

МВД России опубликовало кадры, на которых подозреваемый рассказал о мотивах своего поступка. По словам мужчины, пострадавшую девушку он знает с 2011 года. Задержанный признался, что в последнее время они были в ссоре.





подозреваемый в нападении на пару в Домодедове Облил, признаю. (Это была. – Прим. ред.) серная кислота.

На вопрос о том, что толкнуло его напасть на пару, он ответил: "Ревность, обида". Мужчина добавил, что серную кислоту нашел в одном из магазинов в интернете.

По данным СМИ, пострадавшая девушка ушла от задержанного в 2020 году из-за постоянных скандалов. После расставания мужчина якобы не раз угрожал бывшей возлюбленной и говорил, что она "будет принадлежать только ему", сообщает Life.ru.

