Очевидцы рассказали о мужчине, облившем серной кислотой пару в Домодедове

В подмосковном Домодедове мужчина облил пару серной кислотой. Опасная жидкость случайно попала и на школьника, который просто проходил мимо. Всех пострадавших госпитализировали. Подозреваемого в нападении задержали, мужчина признал свою вину. Рассказываем, что известно о его мотивах.
Покалечил и сбежал
Нападение произошло 21 марта около одного из домов в Подольском проезде подмосковного города Домодедово. Правоохранителям поступила информация, что в больницу доставили трех человек с ожогами разных частей тела, рассказали в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Среди пострадавших был ребенок, добавили в ведомстве.
На опубликованных МВД кадрах видно, что обидчик подбежал к ним сзади, когда пара выходила из подъезда. Сначала он плеснул кислотой в лицо мужчине. Когда его спутница попыталась помочь, нападавший облил жидкостью и ее.
После происшествия возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Его расследование прокуратура Московской области поставила на контроль. Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого.
"Начали снегом умываться"
Водитель такси Дмитрий Семилетников рассказал телеканалу "Звезда", что утром 21 марта должен был отвезти пострадавшую пару до работы.
"Я именно за этими людьми приехал, они вызвали такси. Я так понял, им надо было до работы добраться. Они работают в ЦРБ. Я подъехал, ничего еще не было. Стоял молодой человек у подъезда. Вышли девушка с парнем, и он сзади на них напал. Облил их. Сначала мужчину, потому девушку", – вспоминает Семилетников.
На такси пара в итоге не поехала, говорит очевидец. Пострадавшие остались на месте ждать скорую и полицию, уточнил водитель.
"Я сел в машину, тронулся и понял, что у меня у самого руки повреждены и сам поехал в больницу. Сейчас работаю, все в порядке. Ладони целые, пострадали только пальцы", – добавил Семилетников.
Очевидец Александр Базарный в беседе с РЕН ТВ отметил, что мужчина напал на пару рядом с детской площадкой.
"Он с железной чашкой. Взял, вылил (плеснул кислотой. – Прим.ред.) пацану и девчонке в лицо. Они сразу убежали туда – в кусты. Он убежал", – рассказал очевидец.
По словам мужчины, больше всех пострадала девушка. У нее серьезно обожжено лицо, уточнил очевидец. Источник телеканала сообщил, что у пострадавшей якобы выявили химический ожог четвертой степени. У девушки повреждено не только лицо, но также волосистая часть головы, ноги и руки. Более того, предположительно, медикам не удалось спасти ее правый глаз.
"Облил, признаю"
МВД России опубликовало кадры, на которых подозреваемый рассказал о мотивах своего поступка. По словам мужчины, пострадавшую девушку он знает с 2011 года. Задержанный признался, что в последнее время они были в ссоре.
На вопрос о том, что толкнуло его напасть на пару, он ответил: "Ревность, обида". Мужчина добавил, что серную кислоту нашел в одном из магазинов в интернете.
По данным СМИ, пострадавшая девушка ушла от задержанного в 2020 году из-за постоянных скандалов. После расставания мужчина якобы не раз угрожал бывшей возлюбленной и говорил, что она "будет принадлежать только ему", сообщает Life.ru.