Родители школьницы раскрыли подробности жесткого задержания их дочери в Петербурге

В соцсетях распространился ролик из Санкт-Петербурга, на котором видно, как полицейские пытаются силой затащить сопротивляющуюся девочку-подростка в служебную машину. Причиной задержания стало то, что школьница переходила дорогу в неположенном месте. Видео заинтересовались в региональном СК и возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Рассказываем подробности произошедшего.
Жестко нарушила ПДД
Видео с задержанием в Санкт-Петербурге 14-летней школьницы всколыхнуло соцсети. На кадрах запечатлено, как полицейские силой пытаются посадить в служебную машину сопротивляющегося подростка. Инцидент произошел днем 17 ноября на Гражданском проспекте.
Роликом заинтересовались региональные следователи, прокуратура, а также уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина.
Произошедшее объяснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе отметили, что сотрудник полиции остановил школьницу на улице за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию.
После этого девочке предложили проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола, уточнили в ведомстве.
По факту случившегося в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовали доследственную проверку, а затем возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
"В рамках уголовного дела следственным путем будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу", – заявили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь, региональная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела. Об этом говорится в заявлении пресс-службы надзорного органа.
"Ребенок не может пошевелить руками"
Мама школьницы Елена Валицкая в соцсетях в красках описала инцидент. По ее словам, девочка возвращалась домой из школы днем вместе с подругой, когда их остановили двое полицейских. Мужчины потребовали проехать с ними в машине якобы без каких-либо отличительных знаков, утверждает мама задержанной. После этого, по словам Елены, дочь позвонила ей и рассказала о случившемся.
"Я по громкой связи запретила ей садиться в неизвестную машину с неизвестными людьми, пусть и одетыми в форму. Сама позвонила мужу, и он срочно выехал на место. Полицейские вызвали наряд, когда ситуация привлекла внимание людей. Наряд приехал на полицейской машине и стал запихивать туда ребенка", – объяснила женщина.
Отец девочки Марат Валицкий рассказал, что полицейские якобы сначала дождались, чтобы школьницы перешли дорогу в неположенном месте, и только после этого вмешались, передает Пятый канал. Он также заявил, что позвонил дочери и попросил включить телефон на громкую связь, сообщает портал "Невские новости".
"Я слышал, что происходило: как ее тащили, как она орала, просила не делать ей больно... Ребенок был просто в истерике, она и сейчас в шоковом состоянии", – добавил мужчина.
По словам Марата, полицейские стали очень вежливыми, как только он приехал на место.
В результате девочка поехала в отделение полиции вместе с отцом. После беседы ее отпустили, а семья обратилась за медицинской помощью. По словам мамы школьницы, врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи.
В комментариях под публикациями Елены Валицкой в соцсети "ВКонтакте" люди пишут сотни комментариев. Кто-то говорит о том, что девочка виновата сама, другие же, наоборот, желают семье сил и терпения. Кроме того, пользователи надеются на честное расследование уголовного дела.