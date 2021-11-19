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Родители школьницы раскрыли подробности жесткого задержания их дочери в Петербурге

"Впятером пытались затолкать в машину": за что в Петербурге задержали школьницу
происшествия регионы

В соцсетях распространился ролик из Санкт-Петербурга, на котором видно, как полицейские пытаются силой затащить сопротивляющуюся девочку-подростка в служебную машину. Причиной задержания стало то, что школьница переходила дорогу в неположенном месте. Видео заинтересовались в региональном СК и возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Рассказываем подробности произошедшего.

Жестко нарушила ПДД

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Видео с задержанием в Санкт-Петербурге 14-летней школьницы всколыхнуло соцсети. На кадрах запечатлено, как полицейские силой пытаются посадить в служебную машину сопротивляющегося подростка. Инцидент произошел днем 17 ноября на Гражданском проспекте.

Роликом заинтересовались региональные следователи, прокуратура, а также уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина.

Произошедшее объяснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе отметили, что сотрудник полиции остановил школьницу на улице за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию.

Полицейский представился и сообщил о том, что она грубо нарушила ПДД и будет привлечена к административной ответственности. При этом нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт отказалась.
из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

После этого девочке предложили проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола, уточнили в ведомстве.

По факту случившегося в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовали доследственную проверку, а затем возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

"В рамках уголовного дела следственным путем будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу", – заявили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, региональная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела. Об этом говорится в заявлении пресс-службы надзорного органа.

"Ребенок не может пошевелить руками"

Фото: телеграм-канал SHOT

Мама школьницы Елена Валицкая в соцсетях в красках описала инцидент. По ее словам, девочка возвращалась домой из школы днем вместе с подругой, когда их остановили двое полицейских. Мужчины потребовали проехать с ними в машине якобы без каких-либо отличительных знаков, утверждает мама задержанной. После этого, по словам Елены, дочь позвонила ей и рассказала о случившемся.

"Я по громкой связи запретила ей садиться в неизвестную машину с неизвестными людьми, пусть и одетыми в форму. Сама позвонила мужу, и он срочно выехал на место. Полицейские вызвали наряд, когда ситуация привлекла внимание людей. Наряд приехал на полицейской машине и стал запихивать туда ребенка", – объяснила женщина.

Они впятером пытались затолкать ее в полицейскую машину, и только благодаря неравнодушным обычным людям, которые отогнали извергов в форме, всю эту историю удалось стормозить до приезда отца... Они довели девочку до истерики... Ребенок не может пошевелить руками.
Елена Валицкая
мама задержанной школьницы

Отец девочки Марат Валицкий рассказал, что полицейские якобы сначала дождались, чтобы школьницы перешли дорогу в неположенном месте, и только после этого вмешались, передает Пятый канал. Он также заявил, что позвонил дочери и попросил включить телефон на громкую связь, сообщает портал "Невские новости".

"Я слышал, что происходило: как ее тащили, как она орала, просила не делать ей больно... Ребенок был просто в истерике, она и сейчас в шоковом состоянии", – добавил мужчина.

По словам Марата, полицейские стали очень вежливыми, как только он приехал на место.

Сказали, ее чуть машина не сбила, надо проехать в отделение. Я говорю, я же звонил, я же сказал, что приеду, зачем вы это делаете, зачем вы избили мою дочь, она вся всклокоченная, вся в слезах. Ее трясет.
Марат Валицкий
отец пострадавшей девочки

В результате девочка поехала в отделение полиции вместе с отцом. После беседы ее отпустили, а семья обратилась за медицинской помощью. По словам мамы школьницы, врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи.

В комментариях под публикациями Елены Валицкой в соцсети "ВКонтакте" люди пишут сотни комментариев. Кто-то говорит о том, что девочка виновата сама, другие же, наоборот, желают семье сил и терпения. Кроме того, пользователи надеются на честное расследование уголовного дела.

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Соболева Илона

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