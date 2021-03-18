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Юрист рассказал, что грозит женщине, расчленившей сожителя и положившей тело в холодильник

Спрятала расчлененное тело в холодильник: подробности убийства мужчины в Красноярске
происшествия регионы

В Красноярске задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего сожителя. По версии следствия, она расчленила труп и спрятала части тела в холодильник, чтобы целью скрыть следы преступления. После этого она вызвала грузчиков, чтобы они помогли перевезти холодильник в другую часть города. Рассказываем все подробности происшествия.

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Вызвала грузчиков для перевозки трупа

Преступление произошло накануне праздника 8 Марта. По предварительной версии следствия, 39-летняя женщина и ее 27-летний сожитель выпивали спиртные напитки в ночь с 7 на 8 марта. В какой-то момент между ними возникла ссора. Женщина схватила нож и ударила им своего сожителя в грудь. От полученной травмы мужчина скончался.

В ходе застолья между ними произошел конфликт по малозначительному поводу, в ходе которого женщина ножом нанесла потерпевшему смертельный удар в область груди.
из сообщения СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На протяжении 8 дней труп лежал в квартире, и женщина не знала, что с ним делать. По версии следствия, она расчленила тело и разложила по частям в разные пакеты. После чего положила все в холодильник и вызвала грузовое такси. Приехавших грузчиков она попросила перевезти холодильник с частями тела в другой район города.

В пути мужчины заметили странности с холодильником – из него текла кровь. Грузчики поинтересовались у женщины, что там лежит. Тогда она во всем призналась. Сотрудники грузового такси сразу позвонили в полицию. Женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Какое наказание может грозить?

Юрист, член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров сообщил в диалоге с Москвой 24, что подобное преступление относится к категории особо тяжких. И прямой удар ножом говорит о том, что преступник понимал, что делает.

Здесь неосторожности не усматривается. Удар ножом в грудь – это прямой умысел на убийство. В соответствии со статьей 105 УК РФ предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.
Ринат Мещеров
член Московской коллегии адвокатов

Отягчающим обстоятельством, по словам юриста, может стать тот факт, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, после нанесения удара женщина не предприняла попыток оказать медицинскую помощь пострадавшему. Человек, совершивший убийство по неосторожности или в состоянии аффекта, обычно звонит в скорую или полицию.

Здесь мы видим попытки человека замести следы и уйти от ответственности. Был совершенно четкий план: расчленить тело, положить в холодильник, вызвать грузчиков и прочее. При назначении наказания судом будет учтено, что данный человек опасен для общества.
Ринат Мещеров
член Московской коллегии адвокатов

По мнению Мещерова, с учетом всех отягчающих обстоятельств и поведения женщины ей может грозить наказание сроком более 10 лет лишения свободы. Даже несмотря на то, что она призналась в совершении преступления, это произошло в момент, когда у женщины не было другого выхода, отметил юрист.

"Человек не смог скрыть следы преступления по независящим от него причинам. Как только у грузчиков возникло подозрение, они задали вопрос. Этот вопрос вынудил человека сознаться", – подчеркнул Мещеров, добавив, что это не является явкой с повинной и никак не может смягчить наказание.

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Лоскутникова Наталья

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