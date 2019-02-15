Кто виноват в смерти грудного младенца, убитого собаками

13 февраля в одном из частных домов Томска произошла трагедия. Месячную девочку загрызли домашние собаки – ротвейлер и немецкая овчарка. Мать ребенка в это время находилась на улице. Вернувшись домой, женщина обнаружила лежащую на диване дочь со множественными ранами головы и тела от собачьих зубов. Ребенка доставили в больницу, однако на следующий день малышка скончалась. Теперь на мать завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", по которой максимальное наказание – до двух лет лишения свободы. Кто виноват в страшной трагедии – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: кадры из видео Следственного комитета Российской Федерации

Собака – друг человека?

Кинолог и эксперт международной категории Владимир Уражевский полагает, что вся ответственность за случившееся лежит на матери ребенка.

"Нельзя оставлять ребенка наедине с любыми животными, даже с кошкой. Например, собака может просто бежать и случайно задеть ребенка. У нас в семье есть двухмесячный ребенок и много собак, он, естественно, с ними общается, может погладить. Но ни одного случая опасности для малыша не было, потому что все должны находиться под присмотром", – подчеркнул эксперт.

По его словам, правильно воспитанная собака не может просто так напасть на беззащитного ребенка, однако нужно разбираться в каждой конкретной ситуации отдельно.

"Конечно, бывает, что собаки настолько избалованы хозяином, им позволяется все, что питомцы ревнуют к другим членам семьи. Но нет такой ситуации, чтобы собака ни с того ни с сего напала на ребенка. Собаки нас защищали и спасали наших предков и их детей уже тысячи поколений. Они работают няньками, в хосписах и помогают незрячим людям. Под колесами автомобилей тоже погибают десятки тысяч, но в этом, как правило, не виновата машина, а виноват водитель", – отметил Уражевский.

Собеседник портала Москва 24 добавил, что "в девяти из десяти случаев нападений – прямая ответственность на хозяине животных".

В свою очередь эксперт в области догхантинга Геннадий Осовицкий рассказал, что собаки не так безобидны, какими кажутся.

"Они нападают на слабых и уничтожают их. Например, ротвейлер вообще бойцовая собака, а овчарка в свое время выводилась не для красоты, а как служебная порода. Поэтому возможно, что какая-то агрессия вылилась на ребенка", – пояснил он.

По его словам, ежегодно происходит множество случаев нападения домашних и бродячих животных на человека. "Бывают очень серьезные травмы: отгрызанные кисти рук, откушенные уши и щеки, скальпированные раны головы, откушенные нижние конечности. То есть человек остается жив, но он становится инвалидом. Был случай, когда соседская собака, кстати тоже ротвейлер, обгрызла женщине обе руки по плечи. То есть правило, что мы в ответственности за тех, кого приручили, не всегда работает", – заключил собеседник портала Москва 24.

Грозит ли матери реальный срок?

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров считает, что в данном случае обвинению стоит переквалифицировать статью на более мягкую.

"У нас есть статья "Оставление в опасности". Скорее всего, ей необходимо просить обвинение переквалифицировать дело, потому что как таковых действий, направленных на причинение вреда ребенку, она объективно не совершала. Женщина его случайно не роняла, не ударила головой, не толкала. Получается, что она его оставила в опасности с собаками. По данной статье санкции от штрафа до 80 тысяч рублей до лишения свободы на один год. Второй вопрос – было ли это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", – отметил юрист.

Возможное наказание матери ребенка будет зависеть от многих факторов, полагает он. "Все зависит от непосредственно квалификации преступления, от обстоятельств, в которых оно было совершенно, от личности самого человека, какие у него характеристики, что ее побудило. Может быть, ее родственнику плохо стало, и она вышла из дома, это нужно выяснить следствию. Если мать – положительный человек и, например, остальные ее дети, если они у нее есть, отличники, ее характеризуют положительно, тогда нет смысла применять к человеку реальное лишение свободы, тем более, если у нее это первый случай", – добавил Мещеров.

Собака бывает кусачей

Один из последних случаев нападения собак в Москве в этом году произошел на улице Давыдковская. Соседский пес породы акита-ину напал на девочку и укусил ее за правую ногу. А в октябре 2018 года в Москве ребенка госпитализировали после нападения ротвейлера. Это произошло на детской площадке на Суздальской улице в Новокосине. Тогда бойцовская собака была без намордника.

В том же месяце две собаки насмерть загрызли заводчицу в деревне Вялки Раменского района. Порода одной из собак была мастиф, которые обычно весят более 70 килограмм.