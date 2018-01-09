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Происшествия

09 января 2018, 14:25

"Злости у меня нет". Как живет Маргарита Грачева после операции на кистях

происшествия общество


Жительница Серпухова Маргарита Грачева вернулась домой из больницы. После прошлогоднего нападения мужа женщина лишилась обеих кистей рук, одну, к счастью, удалось спасти благодаря стараниям опытного микрохирурга Тимофея Сухинина.

Сейчас она вместе с двумя детьми находится в квартире матери и брата и учится жить заново, а также ждет операцию. По словам матери пострадавшей, на правую руку дочери придется ставить протез. Отечественный придется менять каждые два года, в то время как импортный аналог, по словам матери, прослужит до 15 лет, но и стоит дороже – от 5 тысяч евро.

Дети Маргариты во всем помогают матери. Старший сын Дима помогает с одеждой, а младший – Даниил – без чашки чая маму не оставит. Сама Рита уже научилась ногами включать свет и телевизор. А с помощью локтей закрывает окна и печатает сообщения на планшете. Впереди девушку ждет долгая реабилитация в петербургской клинике.

Виновник произошедшего – Дмитрий Грачев – сейчас находится под арестом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В день происшествия Дмитрий под предлогом того, что подвезет жену на работу, заманил ее в лес – примерно в километре от деревни Глазово. Сделал он это, чтобы добиться от супруги признания в измене. Там топором муж отрубил ей кисти обеих рук. Раненую он отвез в больницу, а сам сдался полицейским. Свой поступок он объяснил ревностью.

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