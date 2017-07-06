Режим ЧС введен в Ульяновске в связи с непогодой

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) по Ульяновской области ввела в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщают "Вести" со ссылкой на региональное управление МЧС. За 12 часов выпала полуторамесячная норма осадков – 86 миллиметров, при порывах ветра до 25 метров в секунду.

Пострадали пять муниципальных образований. В десяти населенных пунктах отсутствует энергоснабжение.

Наибольшие потери несет Ульяновск и Новоульяновск. Как сообщил министр здравоохранения области Павел Дегтярь, в Новоульяновске на ЛЭП упало дерево, в результате погибла женщина.

В Ульяновске подтоплено 32 дома, без энергоснабжения остались пять детских оздоровительных лагерей. Для ликвидации последствий циклона задействовано более полторы тысячи человек.