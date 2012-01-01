Подписчики блогера Amoral не верят в его смерть, называя ее пранком

1 декабря стало известно о гибели блогера под ником Amoral. Следователи выясняют причины произошедшего, подписчики не верят в случившееся, а коллеги блогера подтверждают, что его больше нет. Подробности трагедии – в материале Москвы 24.

Выпал из окна

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

27-летнего YouTube-блогера Amoral (настоящее имя – Дмитрий Костенков) нашли под окнами многоэтажки в поселке Парголово на севере Санкт-Петербурга, где он жил. Об этом вечером 1 декабря сообщил телеграм-канал Следственного комитета.

По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с 25-го этажа. Сотрудники СК осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, чтобы установить причины трагедии.

Amoral занимался обзорами творчества других блогеров и снимал подкасты. Его самые популярные ролики на YouTube набрали более 4 миллионов просмотров. Сам канал блогера насчитывает порядка 660 тысяч человек.

"Накидать на похороны"

Фото: телеграм-канал Amoral

В день трагедии Дмитрий в соцсетях опубликовал видео, на котором, плача, обратился к подписчикам: "Если вы этот кружок видите, значит, меня уже нету. Сорри, что видосов больше не выпущу. Простите…". В этом ролике Костенков также просил "накидать на похороны", когда под "кружком" появится фото карты с реквизитами банковского счета.

После видео знакомая Amoral обратилась в полицию и сама отправилась к его дому, но было поздно, сообщило издание StarHit. Кроме того, "Аргументы и факты" со ссылкой на слова девушки пишут, что Дмитрий серьезно страдал от затянувшейся депрессии и имел долги.

"Сорри за такой прикол"

Фото: телеграм-канал Amoral

Уже после гибели на канале блогера появилось отложенное видео, в котором Костенков говорил: "Тут реально ничего нет после смерти… Сорри за такой прикол, простите… Меня уже нет, извините. Меня уже не существует".

Подписчики до сих пор не верят, что блогер погиб. Многие из них считают, что это просто изощренный пранк. StarHit приводит комментарии пользователей: "Amoral, прекращай, мы волнуемся"; "Надеюсь, что шутка… Очень неудачная"; "Я не верю!"; "Это вообще не смешно, Дима!"; "Отказываюсь верить".

Но модератор телеграм-канала Костенкова подтвердил печальную новость.

"Дорогие друзья, с глубоким прискорбием сообщаем, что Amoral скончался ночью 01.12. Мы, как и все, хотели бы думать, что это просто очень плохая шутка или хайп с его стороны, но, к сожалению, Дима никогда бы не позволил себе шутить на такую тему. Я думаю, что для каждого из нас он был больше, чем просто ютубер. Он был нашим другом, человеком, который искренне любил свою аудиторию и всегда оставался честным и открытым. Он полностью отдавал себя своему делу, и это навсегда останется в нашей памяти".

Коллега блогера также сообщил об окончательном решении закрыть сообщество.