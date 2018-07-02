Во время ДТП в Липецкой области погибло пять человек

При столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области погибли пять человек, двое из которых – дети. Об этом передает РИА Новости.

"Во время столкновения иномарок Volkswagen Passat и Hyundai Sonata пострадали шесть человек, в том числе трое детей", – рассказал источник в экстренных службах региона.

По его словам, пятеро участников инцидента погибли, один ребенок госпитализирован. На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.

На сайте УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что ДТП произошло вечером 1 июля в районе деревни Котовка.