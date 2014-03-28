Компания Microsoft выпустила Office для iPad

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания Microsoft выпустила версию пакета офисных приложений Office для планшета iPad, говорится на официальном сайте компании.

"В Word вы можете добавлять комментарии и использовать режим регистрации изменений, работая совместно с другими пользователями. Проверяйте и обновляйте электронные таблицы Excel, с легкостью добавляйте в них формулы или диаграммы. Вносите изменения в презентации PowerPoint и проецируйте их на большой экран через беспроводное подключение", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что для редактирования и создания документов в офисном приложении для iPad потребуется соответствующая подписка на Office 365.