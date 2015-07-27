"Бояться надо живых": смотритель кладбища о работе и загробной жизни

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сетевое издание m24.ru продолжает серию материалов о столичных некрополях. В прошлый раз мы рассказали о том, какие тайны хранит Новодевичье кладбище.

В этот раз корреспондент m24.ru встретилась со смотрителем Ваганьковского кладбища Иваном Василиным и узнала, существует ли ГОСТ на похоронную этику, насколько страшно гулять по городу мертвых в темное время суток и почему на Ваганьковском кладбище перестали продавать участки.

– Мне раньше казалось, что смотритель кладбища – это человек, который в первую очередь контролирует территорию. Но теперь я вижу, что это не совсем так.

– Раньше эта должность называлась "смотритель кладбища", сейчас – "организатор ритуала". Мои обязанности – прием населения, оформление документов, организация и проведение захоронений, в том числе и контроль за территорией. Но в основном захоронения – их оформление и проведение.

– Как давно вы работаете на Ваганьковском кладбище? Как сюда попали?

– На Ваганьковском работаю не очень давно, чуть меньше двух лет. Вообще, я попал в "Ритуал" в 2008 году. Это было осознанное решение. У меня так исторически сложилось, что уже не первое поколение в "Ритуале" – еще мой дедушка здесь работал. А образование у меня высшее техническое, не совсем связанное с этой отраслью.

– На каком кладбище вы работали до Ваганьковского и почему вас перевели?

– На Хованском кладбище. Руководство предложило перевод. Здесь немного по-другому: Ваганьковское кладбище старое, с огромной историей, поэтому мне здесь очень интересно.

– Хороший у вас коллектив?

– Да, коллектив хороший, дружный, он формировался не один год. Работа у нас достаточно сложная – где-то морально, где-то физически, поэтому не все выдерживают. Те, кто остается, как правило, долго работают.

Мы работаем сообща, и чувствуется, что мы единое целое.

"Когда работаешь с людьми, которые потеряли близкого, нужно учитывать их психологическое состояние, а оно у всех разное"

– Вы сказали, что морально бывает тяжело. Как вы справляетесь с тем, что каждый день приходится общаться с людьми, потерявшими близких?

– Во-первых, надо соблюдать этикет, похоронную этику. Существуют ГОСТы, существует практика… Мы проходили обучение в 2010 году – программы повышения квалификации. Когда работаешь с людьми, которые потеряли близкого, нужно учитывать их психологическое состояние, а оно у всех разное.

– Да, все же, наверное, по-разному реагируют…

– Это от психологии человека зависит. Бывает, что хоронит близкого родственника, но абсолютно спокойно себя ведет, рассудительно. А бывает, что голова перестает работать – в слезах, не может понять, что ему делать. У кого-то болит сердце или подскакивает давление, особенно если это люди в возрасте. Агрессия тоже встречается – это, в основном, защитная реакция.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

– И как быть?

– Когда человек обращается, мы начинаем с ним общаться, смотрим, как с ним работать, ищем индивидуальный подход. Если человек в горе – успокоить, где-то что-то подсказать, элементарно воды предложить, дать прокашляться. Максимально вежливо, спокойно и по существу даем информацию. Иногда бывает так, что надо их загрузить какой-то информацией, связанной с процессом, и тогда человек начинает задумываться и отвлекаться.

Конечно, мы в своей работе отчасти психологи, но какими-то научными тезисами я не владею, образования соответствующего нет. По своему опыту могу сказать, что, если начать вместе с человеком причитать, делу не поможем.

– А график работы какой у вас?

– График обычный: пять-два, с 9 до 17 часов. Как в офисе, но работа отличается, все-таки на свежем воздухе. Если в офисе люди целый день сидят за компьютерами, то здесь порой приходится по несколько километров в день проходить: от участка к участку, по территории, по вопросам захоронений и другим вопросам.



– Как обычно начинается ваш рабочий день?

– Приезжаем пораньше, чтобы сделать обход, проверить территорию, посмотреть, подготовлены ли могилы, – если на этот день есть захоронения. С девяти часов, а то и раньше, начинается прием населения. И целый день – то кабинет, то территория. Так и работаем.

По любому обращению нужно обязательно, помимо проверки архива, произвести выход на место, посмотреть, где могила и в каком она состоянии.

Всего на Ваганьковском кладбище работают три организатора ритуала. У них пятидневная рабочая неделя, но при этом "плавающие" выходные.

– А бывают более напряженные сезоны?

– Вы знаете, бывают. Например, весной обращений поступает больше. Захоронения производим круглый год, даже в самый лютый мороз, но осталась традиция или старая привычка – урночку до весны оставим, снег сойдет, земля подтает, проще копать будет. То есть зимой человек умер, тело кремировали и урна хранится в крематории, а родственники обращаются уже весной, по теплу – это апрель, май – с просьбой захоронить урну.

Кроме того, многие по традиции приезжают на кладбище в пасхальные праздники. Это так называемые дни массовых посещений.

– На Ваганьковском кладбище хоронят представителей всех религий?

– Это старинное московское кладбище, в основном здесь хоронят православных верующих, но есть и захоронения представителей других религий и конфессий. Если у человека родственное захоронение и соблюдены санитарные сроки, то конечно.

У каждой религии свои традиции и правила, связанные с погребением. К примеру, по мусульманскому обычаю принято хоронить в день смерти. Есть свои особенности даже в выборе гроба – он должен быть строго прямоугольным. А, например, у иудеев, пока траурная процессия следует к могиле, принято останавливаться, чтобы раввин прочитал молитву.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

– А атеисты часто попадаются у вас? Те, кто принципиально не хочет крест ставить?

– Конечно, советские военные, например, или члены партии. К примеру, хоронят дедушку и говорят: "Он всегда был противником церкви, это его жизненная позиция". Конечно, крест на его могиле не устанавливают, пусть он и крещеный был в детстве. Отдавая дань памяти усопшего, близкие учитывают его жизненную позицию.

В этом случае устанавливают регистрационную табличку, на которой пишут фамилию, имя, отчество, годы жизни.

– По вечерам страшно ходить по кладбищу одному?

– Нет. У нас есть такая фраза: "Бояться надо живых". Здесь вечером, как правило, никого нет – после закрытия кладбища редко кто заплутает. Территория похожа на парк, вы и сами видите: тихо, спокойно, зелено и птицы поют.

– А у вас нет такого ощущения, что вы идете по городу мертвых?

– Вы знаете, я работаю не первый год, и подобного ощущения нет.

– Случаи вандализма бывают сейчас?

– На кладбище работает служба охраны. Сотрудники следят за территорией. Много лет назад, в 90-е, я думаю, всякое бывало, а сейчас у нас порядок.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

– А представители субкультур, готы например, сюда не приходят, ритуалы не устраивают?

– Сейчас – нет. Раньше, может, и приходили, через заборы перелезали, девушек на свидания водили по вечерам. Но вот в проведении ритуалов замечены не были, хотя и пытались, кажется, какие-то хороводы водить или песнопения устраивать. Сейчас это все уже не так популярно, да и на кладбищах больше охраны.

– Территория Ваганьковского кладбища – это около 50 гектаров. Что делать человеку, если он здесь заблудился? Часто ли вообще такое бывает?

– Во-первых, при входе в администрацию висит схема кладбища, а на участках – указатели. Был случай, когда после закрытия кладбища мужчина уснул на могиле своих родственников: пришел помянуть и уснул на лавочке. Проснулся под вечер, дошел до ворот кладбища, попрощался со сторожем, который очень удивился, и пошел домой.

После закрытия кладбища охрана делает обход территории по маршрутам. Если вдруг кого-то увидели, говорят, что кладбище закрыто. Но люди и сами не желают здесь оставаться, как только услышат, что кладбище закрыто и сейчас стемнеет.

"Частота посещений могил зависит от воспитания человека, от уважения к близким и старшим"

– Свободные участки на Ваганьковском кладбище остались? Или мест уже нет?

– Кладбище закрыто для свободных захоронений. То есть захоронения производятся только в родственные могилы. Официальная дата основания Ваганьковского кладбища – 1771 год, когда во время эпидемии чумы императрица Екатерина II приняла указ хоронить всех чумных за пределами города. А говорят, что еще до этого здесь были захоронения.

Так что это кладбище отличается очень высокой плотностью захоронений и могилы уже впритык. Когда Высоцкого хоронили, а это 1980 год, сложно было найти место, а прошло уже больше 30 лет.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

– То есть купить место здесь нельзя?

– Нет. Места выделяет правительство, исключение составляет колумбарий: можно оформить нишу для захоронения урны с прахом. Цена зависит от плиты, расположения ячейки – в помещении или на улице. Есть открытые кладбища, а есть кладбища, закрытые для свободных захоронений, то есть где производятся захоронения только в родственные могилы. Ваганьковское – одно из закрытых кладбищ.

– Здесь много сохранилось старых захоронений?

– Есть надгробные сооружения XIX века на могилах купцов, они так и называются – купеческие. Могилы знаменитых людей, оставивших след в истории, начали появляться уже ближе к ХХ веку, а раньше здесь хоронили в основном небогатых людей, мелких чиновников.

На старых могилах можно увидеть так называемые саркофаги – они обычно полые внутри, их устанавливали как мемориал, а само захоронение в земле. Захоронения XIX века несложно отличить по букве "Ъ" на конце слов.

– Я смотрю, у вас тут кошки ходят по кладбищу. Администрация не против?

– Кошки? Мы писали для них правила, но они, видимо, читать не умеют (улыбается).

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

– Что делать с заброшенными могилами? Благоустройство на территории кладбища ведется?

– Уход за могилами остается на совести родственников. Если вы видите какие-то неухоженные участки, которые заросли травой, с покосившимися памятниками, – значит, родственники давно не приходили.

Частота посещений могил зависит от воспитания человека, от уважения к близким и старшим. Бывает, люди обращаются в администрацию кладбища с просьбой произвести захоронение, выходим с ними на территорию, а могила заросла травой, уже и памятник чуть-чуть наклонился – видно, что давно никто не приезжал.

А что касается благоустройства, то эта работа ведется постоянно. Специалисты поддерживают чистоту, ухаживают за зелеными насаждениями. Проводятся ремонт и асфальтировка дорог. Кладбище меняется вместе с городом. Несколько лет назад был реконструирован и расширен колумбарий, построенный еще в конце 70-х годов.

"Загробная жизнь – неоднозначный вопрос. Я считаю, что, безусловно, там что-то есть"

– Вот я вижу, у вас на одном из памятников висит предупреждающая табличка. Что она означает?

– Это мы предупреждаем родственников о необходимости обратиться в администрацию кладбища.

На это сооружение табличку повесили потому, что покосился памятник, а с учетом его массы несколько тонн – он может упасть на соседние захоронения. Такие таблички мы наклеиваем, когда нет контактов родственников в архиве кладбища или они есть, но устарели.

– А вообще есть какие-то единые нормы по оформлению захоронения и установке памятника?

– Безусловно, существуют нормативы. Устанавливать надмогильные сооружения можно только в рамках отведенного под место захоронения участка, а установочный период – с мая по октябрь. Самое главное, чтобы памятник не мешал соседям, чтобы не было технической угрозы.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

– Какой вид памятника чаще всего используется в оформлении надгробий?

– Кому-то черный камень нравится, кому-то – красный, то есть каждому свое. Есть стандартные плиты, на них наносятся надписи. В случае с дорогими памятниками приглашают архитекторов, которые рисуют эскиз, проект. Этим у нас занимается мемориальная служба.

Старшие коллеги-товарищи рассказывали мне, что лет 20-30 лет назад, чтобы заказать и установить на могилу родственника хороший гранитный камень, приходилось записываться в гранитную мастерскую, чуть ли не год ждать своей очереди. За это платили приличные по советским временам деньги.

С тех пор рынок мемориальной продукции значительно расширился: предлагают разные варианты – от бюджетных могильных сооружений до грандиозных мемориалов по индивидуальному заказу.

– У вас в здании администрации висит табличка о том, что захоронение гробом производится вне очереди. Почему такие правила?

– В администрацию обращаются по разным вопросам. Это может быть захоронение урны с прахом, переоформление документов, какие-то консультативные вещи. Если это захоронение гробом, мы стараемся принимать в первую очередь, потому что у людей есть определенный лимит времени: по православному канону похоронить умершего нужно на третий день.

Родственники сталкиваются с множеством формальностей: получение медицинского заключения, гербового свидетельства о смерти, после чего уже едут на кладбище.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

– Мистические истории с вами случались какие-нибудь?

– Легенды разные ходят, посетители много чего рассказывают. Кто-то вечером видел силуэт женщины, идущей по центральной дороге. Но лично со мной ничего такого не происходило, и я во все это не очень верю.

– Хотела задать личный вопрос. Вы верующий человек? Верите в загробную жизнь?

– Да, конечно, я верующий человек. Загробная жизнь – неоднозначный вопрос. Я считаю, что, безусловно, там что-то есть. Но на вопрос, что именно, я не готов ответить.

– Работа наталкивает вас на такие мысли?

– Я не провожу таких ассоциаций, но, конечно, каждый человек рано или поздно задумывается, что будет дальше. Оттуда еще никто не вернулся и не рассказал нам об этом.