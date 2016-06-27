Стартовал профессиональный конкурс "Московские мастера – 2016"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве стартовал ежегодный конкурс "Московские мастера – 2016" в номинации "Специалист по охране труда", сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Состязание проходит в три этапа. Вначале конкурсанты пройдут пробное тестирование, после чего приступят к заданию: на специальных манекенах нужно будет продемонстрировать свои навыки по оказанию первой помощи пострадавшему в несчастном случае на производстве.

На заключительной ступени участникам предстоит выявить все нарушения техники безопасности на производственных площадках и выдать соответствующие предписания по итогам проверки. Финальные испытания пройдут на стройплощадке Моспромстроя, которая находится на улице Мельникова в Юго-Восточном округе.

Победителей выберет комиссия, в состав которой войдут высококвалифицированные профессионалы. Конкурс "Московские мастера" устраивают в девятнадцатый раз. В пресс-службе Депстроя отметили, что такие мероприятия не только выявляют лучших представителей отрасли и помогают работникам в совершенствовании своих навыков, но и способствуют повышению репутации строительных профессий.