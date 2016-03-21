LIVE: сыровар Олег Сирота – о русском пармезане и пользе своей профессии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

27 марта в ресторане "Шотландская клетка" пройдет лекция "Тактики и практики. Сыровар". Об особенностях своей профессии и производстве русского пармезана расскажет русский фермер и знаток всех сортов сыра Олег Сирота.

В прошлом Олег – программист и владелец IT-компании. Однажды он решил заняться тем, что приносит не только материальный доход и душевное успокоение, но и пользу обществу и стране в целом. Техническое образование и навыки, полученные в бизнесе, начинающему сырному мастеру очень пригодились при создании первой сыроварни.

Регистрация на лекцию открыта. Если нет возможности посетить мероприятие лично, то смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 17:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.