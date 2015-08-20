Шестеро из десяти россиян меняют профессию в течение жизни

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Только 40 процентов россиян не меняют профессию на протяжении жизни. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра портала Superjob.

Руководитель направления исследований компании Павел Лебедев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что количество людей, которым придется менять сферу деятельности, будет расти с годами.

"Если мы посмотрим на распределение ответов по возрасту, то увидим, что людей старше 45 лет, которым приходилось менять профессию, 67 процентов, а респондентов в возрасте до 24 лет – только 45 процентов. Молодежные подработки часто не связаны с профессией. Востребованность профессий постоянно меняется. Какие-то профессии уходят, требуют переквалификации.

Современной молодежи не стоит рассчитывать, что у них произойдет выбор профессии на всю жизнь. В большинстве случаев призвание, которое определяет наш выбор раз и навсегда, никуда не уходит, но многие не понимают, как выбирать карьерный путь. Шесть из десяти россиян так или иначе меняли свою профессию. Скорее всего, их число будет увеличиваться", – пояснил он.

В течение жизни профессию меняют 60% россиян

Как пишут "Известия", больше шансов с юности остаться в одной профессии у тех, кто при выборе руководствуется своим призванием и способностями. Именно это в 26 процентах случаев повлияло на выбор тех, кто продолжает работать по специальности всю жизнь.

Ранее m24.ru сообщало, что после окончания вуза самая высокая зарплата ожидает программистов. Уже в первый год работы им могут предложить около 44 тысяч рублей в месяц. Также выгодно учиться на юриста или банковского служащего. В первый год работы московские компании готовы предложить начинающим юристам около 38 тысяч рублей, а специалистам в области продаж, банковской деятельности и маркетинга в сфере рекламы и пиара – 35 тысяч рублей в месяц.

При этом через три года работы средняя зарплата программистов вырастает до 86 тысяч рублей, а у сотрудников банковской сферы, маркетинга и инвестиций – 60–69 тысяч.