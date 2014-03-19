На пути к здоровью: зачем нужно совершать 10 тысяч шагов в день

Сколько шагов в день проходят представители различных профессий

Количество шагомеров, датчиков пульса и прочих фитнес-гаджетов увеличивается с каждым днем. Ведущие IT-компании соревнуются друг с другом и чуть ли не каждый месяц выпускают "умные" новинки. А ученые тем временем выяснили, что ходьба не только полезна, но еще и является неплохим показателем счастья, сообщает телеканал "Москва 24".

По мнению ученых, чтобы оставаться здоровым и счастливым, в день нужно совершать не менее десяти тысяч шагов. Это примерно 8 километров пути для женщин и 10 километров – для мужчин.

В среднем за час курьеры проходят более трех тысяч шагов. Но счастливыми курьеры себя не чувствуют. Может быть, потому, что заплата их составляет около 25 тысяч рублей.

Менеджеры крупных столичных фирм зачастую весь рабочий день сидят за компьютером. Однако представители этой профессии вполне счастливы. Еще бы – в месяц они получают от 100 тысяч рублей.

А вот журналиста, как известно, "кормят ноги". В день "акулы пера" выполняют норму в десять тысяч шагов. Двойная польза – и на хлеб зарабатывают, и в хорошей физической форме остаются.

Профессор кафедры легкой атлетики РГУФКСМиТ Сергей Чернов считает, что норму в десять тысяч шагов придумали производители шагомеров.

"Все зависит от уровня подготовленности человека. Малоподготовленный может начинать и с тысячи шагов в день и постепенно увеличивать количество", - отметил эксперт.

Ходьба снижает риск инфаркта на 30 процентов, а также сокращает риск возникновения диабета и ожирения. Но, как показали исследования телеканала "Москва 24", сегодня выгоднее работать головой, а не ногами.

Кроме того, по мнению специалистов в области спорта, ходьбу могут заменить дыхательные упражнения.