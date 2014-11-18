Секреты волшебства: как работает и сколько получает московский Дед Мороз

Фото: ТАСС/Иван Гущин

Во вторник, 18 ноября, в России отмечают день рождения Деда Мороза – пожалуй, самого любимого сказочного персонажа и детей, и взрослых. Мы узнали, как становятся Дедами Морозами, сколько они получают и как встречают Новый год.

Артем. Фото: из личного архива

Профессиональный Дед Мороз, актер театра и кино Артем





О том, как приходят в Деды Морозы

"По образованию и состоянию души я актер. Заканчивал МПГУ, где из нас готовили театральных педагогов, но по сути мы актеры. Я работаю в театре и являюсь ведущим различных проектов, в том числе,собственного театрально-концертного агентства "Акварель". До этого работал в театре-студии "Дива".

С прошлого года я начал еще и "морозить". Вообще, о том, чтобы работать Дедом Морозом, я подумывал давно. И вот в прошлом году понял, что созрел для такого рода деятельности, набрался опыта. По сравнению со сказочными персонажами, которых заказывают на праздники, Дед Мороз - более сложный образ".

О заказах

"Заказы поступают ко мне от администраторов, агентов, занимающихся менеджментом. Какие-то попадают напрямую, так как помимо спектаклей мое агентство занимается проведением праздников.

Еще мы делаем рассылки клиентам – детским садам и школам, которые ранее уже заказывали у нас спектакли. Но целенаправленной рекламы я не даю, потому что это дело затратное. Чтобы "отбить" ее, нужен другой оборот".



Фото: M24.ru

О среднем заработке и встрече Нового года на работе

"Все зависит от того, как артист работает. В среднем за сезон можно получить от тысячи долларов. Верхней границы нет, потому что можно брать несколько заказов в день, а чем больше человек работает, тем больше он зарабатывает. Самая прибыльная из всего сезона – новогодняя ночь.

Прошлый Новый год я встречал на работе. До полуночи у меня было несколько заказов и после – один большой заказ".

О маленьких и больших зрителях

"И для детей, и для взрослых Дед Мороз и Снегурочка – это всегда волшебство. Причем взрослые верят в сказку даже больше, чем дети.



Я бы не стал сравнивать работу с детьми и взрослыми, везде свои преимущества и недостатки. К детям, например, нужно найти подход. Когда мы работаем с детьми, то получается более камерное мероприятие, включающее игры, конкурсы. Все происходит очень активно и быстро. Когда Дед Мороз приходит ко взрослым, то программы похожи на шоу.

Фото: M24.ru

Бывает, встречается тяжелая публика, слишком серьезная. Но мне всегда удавалось "поднять", раскачать ее.

Иногда нам предлагают выпить. Но мы не можем себе позволить такое на работе. Тогда приходится говорить, что нас олени к себе не подпустят, если мы выпьем. Еще, бывает, пытаются Снегурочку "заказать"… Кстати, в моей работе постоянной Снегурочки никогда еще не было. Иногда поступает заказ, получается, срочно нужна Снегурочка - и тогда мы просто берем ту, которая свободна в данный момент".

Фото: M24.ru

О "морозных" правилах и костюмах

"Все у нас должно быть корректно по отношению к публике. Главное – сохранять сказку, не выходить из образа. В этом плане легче, если мы работаем в частных домах, куда приезжаем на машине уже в костюмах и в них же уезжаем.

Все личные проблемы – на второй план. Когда ты на сцене, никого не касается, как ты себя чувствуешь и что происходит с твоим настроением. Нужно полностью вжиться в образ. Даже если у меня плохое самочувствие, то на сцене я полностью от этого освобождаюсь.

Перевоплощаться в Деда Мороза не сложно – это ведь моя работа. Мне даже голос изменять не трудно, я могу воспроизвести практически любой тембр. Если говорить о практической стороне вопроса, то цена костюма зависит от его качества и может составлять от 2 до 50 тысяч рублей. Бороду приходится менять каждый сезон".

Анатолий. Фото из личного архива

Профессиональный Дед Мороз, а также путешественник, студент и моряк Анатолий





О том, как приходят в Деды Морозы

"В этом году я перевоплощусь в Дедушку Мороза уже в третий раз. Идея заняться такой работой пришла как-то спонтанно, даже не могу вспомнить, как именно. Приближался Новый год, и мне захотелось стать Дедом Морозом. Я сделал себе костюм (его сшила на заказ, специально под меня, хорошая подруга), нашел Снегурочку… и пошло-поехало.

Мы с той Снегурочкой долго работали вместе, но недавно она переехала в другой город. Теперь я снова в поисках.

Если говорить о мотивации, о том, почему мне захотелось надевать красный костюм и бороду, то в эту сферу я пришел ради идеи: хотелось дарить волшебство детям и их родителям. Все мы ведь были маленькими, с нетерпением ждали Дедушку Мороза и подарки, которые он приносит с собой.

Чем я занимаюсь, когда проходит зима? Я Дед Мороз, и мой график – 1/365! (смеется) На самом деле, у меня много разных занятий. Последние полгода вот работаю на флоте. Еще путешествую и получаю высшее образование".

Фото: ТАСС / Малышев Николай, Сенцов Александр

О заказах

"Есть люди, которые меня уже ждут. Это мои знакомые, знакомые знакомых или просто клиенты, к которым я пришел однажды и которые на следующий год меня зовут снова. Еще я иногда размещаю рекламные объявления, чтобы найти заказчиков.

Конечно, я сотрудничаю и с агентами, потому что без них – особенно поначалу – Деду Морозу найти работу непросто. Они заманивают большинство клиентов к себе".

О легкости игры и праздновании Нового года на работе

"Когда ты привыкаешь быть Дедом Морозом, то уже не замечаешь самого момента перевоплощения. Ты просто становишься им и забываешь, что был каким-то другим человеком. Ты – Дед Мороз и никто другой.

И в таком случае Новый год для тебя – обычная практика. В первый раз, когда у меня был заказ в новогоднюю ночь, я должен был уйти практически сразу после боя курантов. Помню, потом так долго ехал в лифте, что даже почудилось, будто Новый год для меня именно там и наступил".

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

О маленьких и больших зрителях

"Встречаются очень "сомневающиеся" дети. Как-то приходил в одну семью, где была девочка, которая задавала Деду Морозу очень много каверзных вопросов – откуда он пришел, придет ли в следующий раз, почему не приходил раньше.

Я очень деликатно отвечал, заботливо. Она с радостью встретила меня и на следующий год – так что, думаю, мне вполне удалось убедить ее в существовании Дедушки Мороза.

Кстати, Деду Мороза заказывают не только семьи с детьми. Один раз меня пригласили на корпоратив. Честно скажу: больше я такой работой заниматься не буду. Там было полно пьяных людей, и все они активно пытались споить Дедушку Мороза. Но Дедушка Мороз не пьет и ведет трезвый и спортивный образ жизни! В общем, я гнул свою линию и не поддался искушению".

Алла Панасенко, Анна Теплицкая