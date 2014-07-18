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18 июля 2014, 12:48

В России может появиться профессия "Предприниматель"

профессии предпринимательство образовательный стандарт

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2015 году в России может появиться профессия "Предприниматель", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-президента общественной организации "Опора России" Юрия Песоцкого.

Сейчас разрабатывается профессиональный стандарт для этого вида деятельности. Им занимается "Опора", "Национальная ассоциация обучения предпринимательству", департамент науки, промышленной политики и предпринимательства и ряд экспертов.

На разработку стандарта выделено более 4 млн рублей.

"Мы финансируем фрагменты обучения, семинары и круглые столы, которые должны пройти. Мы сами в этом участвуем, потому что есть собственные программы обучения и нам надо понимать насколько они верны", - отметил заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Князев.

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Предложение будет направлено в Минтруд в начале следующего года.

Вузы, в которых есть курсы по подготовке предпринимателей, предлагают ввести единый образовательный стандарт "Предпринимательство". Появление образовательного стандарта возможно только после введения профессионального стандарта "Предприниматель".

Около двух лет назад президент России поручил подготовить 800 профессиональных стандартов. Они должны будут должны заменить Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих и Единый комплекс стандартов (ЕКС).

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