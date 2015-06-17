IT-специалисты стали самыми высокооплачиваемыми выпускниками вузов

Самыми высокооплачиваемыми выпускниками вузов стали IT-специалисты

Экономист, юрист и специалист в области IT-технологий стали самыми высокооплачиваемыми профессиями в стране. Об этом свидетельствует исследование Министерства образования и науки.

Финансовую информацию чиновники получили от Пенсионного фонда, сообщает телеканал "Москва 24".

Согласно исследованию, уже в начале карьеры молодые экономисты, юристы и IT-шники могут претендовать на зарплату от 80 до 100 тысяч рублей.

Между тем, эксперты рынка труда не согласны с такими цифрами. По их мнению, заработки выпускников, опубликованные министерством, завышены, а данных только лишь от Пенсионного фонда недостаточно.

Ранее аналитики департамента информационных технологий города Москвы изучили ситуацию на столичном рынке труда. В частности, исследователи выяснили, что самой женской IT-профессией в столице является веб-дизайн, а самой массовой – программист.

Сразу за ней следует профессия курьера. Больше всех в городе получают руководители IT-проектов. Для исследования специалисты ведомства пользовались данными Мосгорстата, ЕМИСС, Минкомсвязи, собственном анализе рекрутинговых ресурсов, в том числе hh.ru, job.ru и career.ru. Учитывались также результаты опросов, фокус-групп и докладов специализированных кадровых агентств.

В столице около 140 тысяч программистов – это более 23 процентов всех специалистов отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).