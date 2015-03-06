Женское дело: слесарь, геолог и программист о стереотипах и радостях

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Когда-то круг женских профессиональных занятий ограничивался уходом за ранеными и благотворительным выпеканием пирогов. В XX веке женщины совершили прорыв и – о, Боже! – взялись за пишущие машинки. Правда, печатать, в основном, приходилось сентенции мудрого начальника или книги писателей-мужчин. Сейчас все изменилось. Или нет?

Корреспондент M24.ru поговорила с женщинами, чьи профессии обычно называют мужскими, и выяснила, что они чувствуют. А еще - за что любят свою работу и как борются со стереотипами.

Маргарита, геолог

О работе и выборе профессии

В геологии существует множество направлений. Моя работа связана с инженерной геологией. Я занимаюсь исследованием грунтов под строительство различных сооружений. В мои обязанности входит организация процесса производства геологических работ: бурение скважин, организация работы полевых и камеральных геологов и буровых мастеров, подготовка рабочей документации.

По образованию я геолог-разведчик, но работать в Москве в этом направлении сложно, поэтому я тружусь в сфере инженерной геологии. Ковыряю скважинки, чтобы ваши домики стояли (смеется).

Я люблю свою работу, приходится много ездить, встречаться с разными людьми. Не стою на месте.

О стереотипах

Стереотипы, конечно, есть. Когда заказчик ждет геолога, он ждет мужика с бородой, киркой и рюкзаком. Забавно смотреть на лицо заказчика, когда он видит женщину. Курьезы происходят достаточно часто.

О мужском коллективе и женственности

Работать в мужском коллективе интересно, но, вместе с тем, есть свои сложности. Поначалу тебя воспринимают как девочку-студентку, а не как спеца. Но, заслужив уважение суровых мужчин, ты становишься "своим парнем".

Любая работа – как униформа. Приходя на работу, я надеваю маску крепкого словца, сурового лица и перчатки. Выходя с работы, остаюсь обычной женщиной со своими радостями и заботами.

Светлана, водитель троллейбуса

О работе и выборе профессии

Я начала работать водителем троллейбуса еще в 80-м году. До того, как устроиться в парк, я только год проработала на хлебозаводе. Ходила на службу мимо троллейбусного парка и думала, как же здорово, наверное, там работать. Тогда молодежь активно шла в водители, и мне тоже очень хотелось. И 18 лет я пошла учиться на водителя.

И с тех пор работаю в 6-м троллейбусном парке на маршруте №73. Сейчас – почти всегда в вечернюю смену, то есть с 14 до 23.

О трудностях

Сначала работать было трудно, потому что машины были тяжелые. Помню, как водила еще старенький ЗИУ-5. А сейчас у меня новый прекрасный троллейбус, и управлять им – одно удовольствие. Бывают, конечно, непростые моменты – например, когда первый раз садишься в новую машину, приходится заново привыкать к торможению и пуску, в общем, объезжать троллейбус.

О стереотипах и мужском коллективе

Раньше никто не спрашивал, справишься ты, или нет. Доверили тебе троллейбус, значит, должен работать. Иногда пожалуешься диспетчеру, конечно: "Ой, такая машина сложная, не могу я с ней!" Но вообще – ты обычный водитель без всяких привилегий.

Коллектив у нас, в основном, мужской. Женщины, конечно, тоже приходят. Правда, молодые, когда сталкиваются с трудностями, часто бросают эту работу. А некоторые "входят" в профессию и остаются.

Поблажек для женщин никаких особенно не делают. Но всегда идут навстречу, если дело касается, например, расписания. Когда дети были маленькие, я всегда брала смены с 8 до 17, чтобы успевать их из садика забрать.

О характере

Характер, наверное, какой у меня был, такой и остался. Но вот недавно я начала еще стажировать новых водителей. Заметила, что стала больше в людях разбираться. Мне кажется, я уже могу даже понять, сможет человек водить, или нет.

Если бы мне сказали тогда, в 80-х, что я буду кого-то стажировать – не поверила бы. Сказала бы: "В жизни такого не будет, чтобы я сидела рядом и доверила кому-то руль". А вот – поди же ты.

Алина, программист

О работе и выборе профессии

Я уже несколько лет работаю программистом отдела качества в компании Cadence Design Sysytems, Inc. В мои обязанности входит контроль качества выпускаемого программного продукта: тестирование новых функциональностей, моделирование тестовых кейсов, программирование на скриптовых языках и много чего еще.

Как я выбрала эту профессию? В общем-то, волею судеб. Поступая на программиста, я совершенно случайно избрала загадочную аббревиатуру САПР (системы автоматизированного проектирования – ред.) в качестве специализации. И вот, пожалуйста, я работаю по специальности – в САПР микроэлектроники.

Микроэлектроника позволяет людям двигать науку и технику, создавать новые гаджеты. Без САПР микроэлектроники моделирование микросхем, которые сегодня содержатся в любых девайсах, заняло бы неразумно много времени, а, значит, повысило бы цену гаджетов и снизило качество.

О стереотипах и мужском коллективе

Стереотипы в отношении женщин-программистов? Шутка про свитер и бороду все еще актуальна? На самом деле, никаких стереотипов. По крайней мере, в программистской среде. Иногда, конечно, возникает недопонимание с представителями гуманитарных профессий, но это только потому, что технари иначе мыслят.

В моем коллективе женское население составляет приблизительно 12 процентов, включая бухгалтерию и отдел по работе с персоналом. Так что я, можно сказать, работаю практически в сугубо мужском обществе.

Что касается выстраивания отношений с коллегами-мужчинами, здесь нет никакого притеснения. В первую очередь, мы же все специалисты, какая разница в платье или в штанах? Меня ни разу не пытались поддеть по этому поводу, наоборот, люди склонны обучить, помочь, натолкнуть на идею. Что и говорить, мне чертовски повезло с коллегами.

Не думаю, что женственность на "мужской" работе сохранить сложно. Когда в мужской коллектив приходит девочка, мальчики расцветают и чувствуют себя рыцарями. Не могу представить, кто мог бы проиграть в такой ситуации.





Валентина, дорожный рабочий

О работе

Мы, в основном, наводим порядок на отведенной нам территории: фонтаны моем, накрывные плиты протираем. Подметаем, конечно же, надписи, наклейки стираем, чтобы чисто было, чтобы горожане ходили по чистым пешеходным переходам.

Родом я из Белоруссии, ткачихой там работала, а сейчас на пенсии уже. Работаю здесь, потому что график удобный, сейчас в Подмосковье с супругом живем.

Сложности в работе, конечно же есть, потому что на пешеходном переходе у Манежа, где я работаю, часто приходится использовать химические средства для удаления вандальных надписей. Работаем и в респираторе, и в перчатках, и в холодную погоду, а что делать – надо.

О мужском коллективе и равенстве

В нашей бригаде, можно сказать, почти женский коллектив: у нас четыре женщины и трое мужчин. Со всеми отношения поддерживаем нормальные, а как иначе? В обед и чай все вместе пьем и, когда кто что-то вкусное приготовит, угощаем друг друга.



Женщины у нас работают почти наравне с мужчинами, но от тяжелой работы они нас отстраняют, конечно.

Эта работа на меня очень повлияла. Стала больше нервничать. А вот жесткости она мне вряд ли прибавила.

Татьяна, слесарь по обслуживанию внутридомового газового оборудования

О работе и выборе профессии

Работаю я уже давно (сейчас Татьяна Ивановна – единственная женщина-слесарь в "Мосгазе" – ред.). Честно говоря, у меня знакомый работал здесь, в "Мосгазе", это было 34 года назад. Я тогда работала на заводе, была токарем-универсалом. Завод на всех соревнованиях занимал первые места. И когда я пришла сюда – тогда еще на "Парке культуры" контора находилась – Анна Ивановна Иванова посмотрела и говорит: "Ой, я тебя с удовольствием возьму". А потом она говорила, что ни разу не пожалела, что меня приняла на работу.

Один раз в год у нас бывает плановый обход. Мы приходим в квартиру, начинаем давать инструктаж. Осматриваем газопровод: как он проходит, нет ли каких нарушений. Инструктируем, как правильно пользоваться газовой плитой. Обязательно смотрим вентиляцию.

Жильцы, кстати, очень довольны, что мы приходим. Мы ведь и утечки устраняем, и смазываем, и ремонтируем – все бесплатно. Плюс мы еще ходим на пуски газа.

О трудностях

Для меня в работе уже никаких сложностей нет. Я ее знаю "от и до".

Раньше у нас было много женщин, когда я начинала. Человек пять, наверное, было в нашем округе. Все говорили, что тяжело работать, и через какое-то время уходили. Мы же и переставляем плиты газовые, и поднимаем – все это тяжело. Но я привыкла к такой работе – я же и до "Мосгаза" работала на заводе. И особенной тяжестью это никогда не считала.

О мужском коллективе

Мужчины меня принимают за свою. А иногда и о помощи просят. Вот был у меня напарник, так он, когда с чем-то не справлялся, в духовку залезть не мог или еще что – сразу звонил мне: "Таня, помоги, я не могу ничего сделать". Шла и помогала без проблем.

О характере

Я, наверное, всегда была по натуре решительная. У меня двое детей уже взрослых, самостоятельных. Один закончил академию, работает в милиции, капитан уже, второй в ЗАГСе работает. Я их одна вырастила, потому что с мужем развелась. Поэтому я привыкла к трудностям.

А работу свою я очень люблю, и, честно говоря, мне очень нравится с жильцами работать. Приходишь к бабулям, а они говорят: "Никто нас не понимает". Выслушаешь, объяснишь, подскажешь, покажешь, как духовкой пользоваться. Они благодарят: "Ой, мы не знали. Спасибо, что вы помогли!" А мне приятно, что работа моя людей радует.

