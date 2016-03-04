Форма поиска по сайту

04 марта 2016, 15:25

Общество

Профессия водителя набирает популярность среди женщин

Фото: "Мострансавто"

Профессия водителя становится все более популярной среди женщин, сообщает пресс-служба "Мострансавто". На сегодняшний день в 34 подмосковных филиалах предприятия успешно работает около 80 женщин-водителей.

Как отмечается в сообщении, пока что большинство женщин по-прежнему приходят на предприятие на такие профессии, как бухгалтер, оператор, кассир или кондуктор. Однако постепенно меняется представление о "мужских" и "женских" профессиях.

Многие женщины мечтают водить большую машину, в том числе автобус, а некоторые даже готовы кардинально изменить свою жизнь, чтобы достичь заветной цели.

Напомним, начиная с 3 марта сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать женщин-водителей, чтобы подарить им цветы.

В столичном управлении ГИБДД отметили, что у инспекторов нет заготовленного поздравления, но каждой автомобилистке напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения и расскажут, как избежать ошибок на дорогах.

профессии наземный транспорт автобусы водители женщины за рулем мо Мострансавто

