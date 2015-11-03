LIVE: полуфиналист шоу "Удиви меня" Виктор Дэ Гео – о том, как стать волшебником

Фото предоставлено организаторами

8 ноября в ресторане "Шотландская клетка" лекторий "Тактики и практики" проведет встречу с полуфиналистом шоу "Удиви меня" и членом президиума Российской ассоциации иллюзионистов Виктором Дэ Гео. Он расскажет, как и где учатся волшебники и с какими трудностями они сталкиваются ежедневно. Разумеется, выступление мага не обойдется без трюков.

В 14 лет Виктор прочитал книгу "Фокусы: пособие для начинающих" и захотел стать волшебником. Его мечта сбылась. Сегодня он является автором различных шоу, в числе которых иллюзорный спектакль "Клетка". Виктор Дэ Гео основал детскую студию фокусов, мастерскую для детей-инвалидов и творческое объединение "Магия вокруг нас" для молодых иллюзионистов, которые стремятся отточить свои навыки.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.