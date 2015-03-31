Архитекторы предложили отменить требования к освещению домов солнцем

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские архитекторы предлагают исключить нормы естественного освещения из градостроительного проектирования. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя национального агентства по архитектуре и градостроительству Елену Косоренкову.

Речь идет о нормах освещения зданий солнцем. Они устанавливают определенные ограничения для расстояния между жилыми домами и тем самым сковывают свободу проектирования и строительства.

"Есть смысл поднимать вопрос об отмене инсоляции (освещению солнцем) как таковой. Современные материалы и современные подходы к проектированию позволяют делать ту освещенность, которая необходима для помещения, несмотря на то, что два здания могут фасадами смотреть друг на друга на расстоянии двух метров", – пояснила Косоренкова.

Архитектор также отметила, что вопрос отмены требований активно обсуждается в профессиональном сообществе.

Кроме того, по словам Косоренковой, нужно ввести в градостроительный кодекс понятие мастер-плана – стратегического пространственного планирования города. В отличие от генплана, мастер-план разрабатывается при активном участии экспертов и горожан и излагается понятным, ориентированным на обычного читателя языком. Кроме того, он учитывает небольшое количество целей – главных для города в ближайшие несколько лет.

"Строительство в деталях": Как обновят подсветку сталинских высоток

Напомним, в этом году специалисты решили обновить схему подсветки сталинских высоток. В марте художественный совет Москомархитектуры одобрил проект единой свето-цветовой среды для этих зданий. Если раньше их освещали металлогалогенные прожекторы, то теперь их заменят на светодиоды.

Высотки отличаются ступенчатостью архитектуры. Именно поэтому здесь необходимо применить три уровня яркости подсветки, считают специалисты. Умеренный – в центральной части зданий, минимальный – внизу и максимальный – сверху, в зоне латерны (башни) и шпиля.

Что же касается цветов подсветки, то в основе лежит палитра оттенков самих зданий. Если оттенок облицовочных материалов светлый, то светодиоды, по проекту, должны быть такими же.