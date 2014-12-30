Первые перемены на Москве-реке произойдут через 3-5 лет - Кузнецов

"Интервью": Сергей Кузнецов - о преобразованиях городской среды

Благоустройство Москвы-реки пройдет в три этапа, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Первый этап продлится до 2020, второй - до 2025 и третий - до 2035 года.

Кузнецов напомнил, что территория, прилегающая к реке, составляет десятую часть города. "Это 10 тысяч гектаров земли. Поэтому ожидать, что изменения на этой территории произойдут очень быстро, невозможно", - добавил архитектор.

Благоустройство реки начнется с развития набережных.

"Там, где можно довольно быстро благоустроить территорию, примыкающую непосредственно к воде, сделать пешеходный доступ, велосипедный, прогулочный, транспортный, мы закончим работы в течение 3-5 лет. Это порядка 60 километров линии набережной", - отметил архитектор.

Какими станут берега Москвы-реки после обустройства набережных



Кузнецов добавил, что Москва-река является одной из самых привлекательных территорий в столице как с точки зрения экологии, так и с точки зрения инвестиций. "Здесь и вид на реку, и возможность ее транспортного использования. Москва этот потенциал сильно пока не развивает и не развивала долгое время. Отсюда необходимость - и хозяйственная, и просто социальная", - пояснил Сергей Кузнецов.

Сейчас в районах, прилегающих к Москве-реке проживает всего около 2 процентов москвичей. Прибрежные территории обладают большим потенциалом и для строительства общественных пространств и спортивных сооружений. "И Крылатское, и Лужники находятся на реке. Но и потенциал, тем не менее, впереди еще серьезный есть, он не развит", - отметил Кузнецов.

Архитектор подчеркнул, что "развитие не значит застройка", и в ходе благоустройства городские власти ни в коем случае не станут избавляться от Нескучного сада или Филевского парка. Впрочем, некоторые прибрежные территории необходимо развивать.

В частности, Кузнецов упомянул о Мневниковской пойме. "Если вы выйдете в Мневниковскую пойму и посмотрите, что там происходит, это свалки строительного мусора, гаражи, брошенный бетонный завод. Ну, вот все, кроме природной территории. Природа тоже есть, конечно, ее надо сохранять и развивать. Но понятно, что она просто постепенно погибает от такого использования. Поэтому вот пример развития, да. Смешанное развитие спорта, парламентский центр, парковая зона огромная, 150 гектаров", - пояснил архитектор.

Напомним, что проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. Согласно ему, в северной части поймы разместится Парламентский центр площадью 345 тысяч кв. м, куда переедут Совет Федерации и Госдума.

На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой. Под площадью будет проходить линия метро. На территории Мневников построят порт “Парламентские Сады”. Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.