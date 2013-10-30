Правила застройки будут едины для всей Москвы - Кузнецов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти разработали правила застройки территории "старой" Москвы. В ходе утверждения их планируют распространить на всю столицу. Об этом журналистам рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и генеральный план столицы будут утверждены одновременно.

"Есть объективная сложность, так как если фиксировать в ПЗЗ слишком маленький объем по городу, то это будет плохо, потому что будет сдерживаться рост инвестиций, а большие объемы фиксировать в ПЗЗ опасно, потому что можно не догнать инфраструктурой и упустить ситуацию. Фиксировать ПЗЗ без генплана и плана его реализации в случае с Москвой опасно", - отметил Сергей Кузнецов.

По его словам, генплан Москвы синхронизируют с генпланом Подмосковья. Из-за этого столичный план будет утвержден не раньше 2015 года.

Напомним, что Сергей Кузнецов на выставке коммерческой недвижимости МИПИМ, которая проходила в Каннах, заявил, что новый генплан Москвы разработают в течение ближайших двух лет. По его словам, он будет отвечать стандартам крупнейших мегаполисов мира.