Архсовет отклонил проект гостиницы с апартаментами на Остоженке

Фото: mos.ru

Архсовет Москвы отклонил проект реконструкции дома на Остоженке под многофункциональный комплекс с гостиницей и апартаментами, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Речь идет об участке на пересечении улиц Остоженки и Пречистенки. По словам Кузнецова, по проекту очень много замечаний. "Надо серьезно работать с двором, который превратился в агрессивную застройку", – цитирует главного архитектора МИА "Россия сегодня".

Согласно представленному на Архсовете проекту, комплекс состоит из двух зданий – дома 4, который при сохранении этажности перестраивается, и дома 6, к которому надстраивается несколько этажей. Пространство вокруг двух домов замыкается на собственный двор, который фактически закрывается для общественной жизни. Также проект предполагает плотное примыкание к зданию палат XVII века.