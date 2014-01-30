Башню "Эволюция" откроют в конце 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

48-этажная башня "Эволюция" делового центра "Москва-Сити" с Дворцом бракосочетаний и подземным паркингом на 1139 машино-мест будет введена в строй в конце 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора, в настоящее время на объекте работает 350 человек. Уже завершено возведение основных конструкций башни, с 3-го по 18-й этажи смонтирован фасад, идет установка лифтов, эскалаторов и систем противопожарной защиты, а также внутренних инженерных коммуникаций.

Общая площадь здания составляет 169 тысяч квадратных метров, из которых 110 тысяч – надземная часть и 59 – подземная. Максимальная высота здания – 249,4 метра.

В 2013 году было завершено строительство стилобатной (цокольной) части с двумя надземными и двумя подземными этажами и парковкой на 211 машино-мест. Здесь будут располагаться переходы к Центральному ядру бизнес-центра, мосту "Багратион" и к метрополитену.

Ранее стало известно, что строительство эстакады "Москва-Сити" от Дорогомиловского железнодорожного моста до конца путепровода над Смоленским направлением завершат весной 2014 года.

Кроме того, на территории делового центра появится киноконцертный зал общей площадью в 10,5 тысяч квадратных метров.