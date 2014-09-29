Музей геноцида цыган могут открыть в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Созданный на днях Московский союз цыган планирует открыть в городе постоянную экспозицию об участии цыганского народа в Великой Отечественной войне, сообщил M24.ru руководитель союза народный артист РФ Роман Грохольский. Часть выставки будет посвящена истории геноцида цыган, осуществленного нацистами. По его словам, организация обратится в правительство Москвы с просьбой о выделении помещения. Музей рассчитывают открыть ко Дню Победы в 2015 году.

По словам Романа Грохольского, большая часть материалов для экспозиции уже собрана – архивные фотографии, письма, документы из спецслужб, пофамильный список расстрелянных и погибших в боевых действиях.

"Сейчас мы готовим все документы для будущего музея, чтобы передать их в правительство Москвы на рассмотрение", - рассказал Грохольский. Он также сказал, что открытие экспозиции запланировано на первую половину 2015 года, ко Дню Победы. .

Напомним, Московской союз цыган в столице был создан на прошлой неделе. Он будет оказывать социально-правовую поддержку представителям этнической группы. Руководителем союза был назначен артист цыганского театра "Ромэн" Роман Грохольский.

Начальник управления информации и связей с общественностью департамента межрегионального сотрудничества Москвы Анастасия Горшкова сообщила M24.ru, что ведомство постоянно сотрудничает с национальными общественными организациями и оказывает им поддержку. "Создание такого музея – хорошая идея, мы рассмотрим заявку на его открытие", - пояснила Горшкова.

"Мы примем заявку Московского союза цыган в рабочем порядке, специалисты ведомства рассмотрят ее", - подтвердили также в пресс-службе департамента городского имущества.

Отметим, что в Москве нет музеев, где была бы представлена жизнь цыган в период Великой Отечественной войны. Однако в целом об истории представителей этой этнической группы рассказывает постоянная экспозиция в столичном музее кочевой культуры. "Наша выставка представляет собой цыганский шатер, в котором собраны предметы быта и прочие вещи, найденные на территории раскопок. Отдельная часть посвящена их увлечениям – музыке и кузнецкому делу. Экспозиция носит этнографический характер, то есть никаких свидетельств о жизни цыган в XX веке у нас нет", - рассказала M24.ru сотрудница музея Майя Галеева.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Надежда Деметер рассказала, что об участии цыган в Великой Отечественной войне и их геноциде в целом говорят очень мало.

"Цыгане воевали плечом к плечу с другими народами и погибали за Россию. За время войны погибло 80% цыган из центральной части России ", - пояснила Деметер.

Она также отметила, что разговоры о создании цыганской экспозиции в Москве велись уже давно, но не было финансовой поддержки. Деметер выразила надежду, что власти столицы предоставят музею помещение, таким образом, сократив расходы союза на создание экспозиции.

По данным историка и автора книги "Цыганская трагедия" Николая Бессонова, за четырехлетний период оккупации советских земель было убито не менее 30 тысяч цыган. Среди них – стрелок морской пехоты Черноморского флота Тимофей Прокофьев. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского союза за освобождение города Николаева. Отряд Тимофеева за двое суток отбил 18 атак врага, при этом уничтожив порядка 700 немецких солдат.

Майя Соерова