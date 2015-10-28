Установку памятника князю Владимиру согласуют с ЮНЕСКО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Российское военно-историческое общество отправило в ЮНЕСКО документы, необходимые для согласования установки в Москве памятника князю Владимиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора РВИО Владислава Кононова.

Решение должно быть согласовано с ЮНЕСКО, поскольку Боровицкая площадь, где планируется установить монумент, входит в состав Кремля и охраняется этой организацией. "Документы поданы, теперь мяч на стороне ЮНЕСКО", – сказал Кононов. По его словам, ответ можно ожидать в течение нескольких месяцев.

Закладка камня в основание будущего памятника на Боровицкой площади в центре Москвы состоится в День народного единства 4 ноября. "Надеемся, что все проведенные экспертами расчеты верны, и установка памятника не окажет негативного влияния на окружающие объекты", – отметил исполнительный директор РВИО.

Ранее m24.ru сообщало, что установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади перенесена на весну 2016 года. Как отмечал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, установить монумент ко Дню народного единства, как планировалось изначально, не получится.

"Москва в цифрах": Где быть памятнику

Напомним, первоначально планировалось установить монумент на Воробьевых горах. Однако после того как Мосгордума одобрила это место, в интернете начали собирать подписи против размещения там монумента: многим казалось, что он может испортить вид на смотровую площадку и главное здание МГУ. Специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах.

После этого представители Российского военно-исторического общества, инициировавшие установку памятника, обратились к депутатам Мосгордумы с предложением рассмотреть другое место для монумента. В результате совместной работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков на голосование было выставлено три места: парк Зарядье, Боровицкую или Лубянскую площади.

В результате интернет-голосования москвичи выбрали Боровицкую площадь, это решение одобрила Мосгордума. Монумент будет размещен на холме между Моховой и Манежной улицами вблизи Боровицких ворот Кремля.