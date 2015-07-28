Форма поиска по сайту

28 июля 2015, 11:22

На территории технопарка в Строгино появился гостинично-деловой комплекс

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На территории технопарка "Орбита" в Строгино появился гостинично-деловой комплекс, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Строительство велось на части территории московского завода "Орбита". Комплекс общей площадью 113,4 тысячи квадратных метров включает в себя подземную двухуровневую автостоянку на 1149 машино-мест.

Сначала в эксплуатацию были введены два офисно-деловых корпуса со столовой, подземная стоянка и очистные сооружения. А в июле этого года были сданы здание гостиницы на 270 номеров и отдельно стоящий физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее m24.ru сообщало, что в технопарке "Строгино" открылся новый коворкинг для начинающих предпринимателей.

Офисное пространство рассчитано на 24 рабочих места. Здесь оборудованы переговорная и небольшой конференц-зал, также предусмотрены зоны отдыха и питания. Общая площадь открывшегося коворкинга составляет 180 квадратных метров. Стоимость аренды рабочего места в день составляет 500 рублей, а в месяц – 6 тысяч рублей.

Новый коворкинг в пилотном режиме работает с января 2015 года. За это время здесь успели приобрести опыт два проекта – "Парк приложений", специализирующийся на создании конструктора для мобильных решений, и компания "ИнТехСвязь", выпускающая системы видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и средства связи.

Компания "ИнТехСвязь" уже стала резидентом бизнес-инкубатора, а команда проекта "Парк приложений" находится на стадии оформления юридического лица и в ближайшее время также разместится в бизнес-инкубаторе технопарка.

проекты стройкомплекс Москвы офисно-гостиничный комплекс Технопарк Строгино

