В Сокольниках появится капсульный отель

Фото: ИТАР-ТАСС

К 1 августа в парке "Сокольники" появится самый большой в Европе коворкинг площадью 700 кв. метров, рассказала M24.ru представитель "Мосгорпарка" Светлана Максимченко. В рамках проекта в Сокольниках откроется капсульный отель с четырьмя слип-боксами, добавил владелец "Эковоркинга" Юрий Крылов. В каждом "номере" будет кровать, вешалка, лампа. Также в капсульный отель планируется провести интернет.

Таким образом, по словам Крылова, коворкинг будет рассчитан в том числе на иногородних и иностранных предпринимателей. Сотрудники будут встречать гостей прямо в аэропорту, организуют трансфер в Сокольники и ночлег в капсульном отеле. "Также у нас будут прачечная, душ, туалет, кухня, кафе, все для жизни человека", - отметил Крылов.

В общем зале коворкинга будет 100 стационарных мест с компьютерами, еще около 100 человек смогут сидеть на пуфах и диванах. Кроме того, предполагается зал для переговоров, комната для дизайна с оргтехникой и 3D-принтером, а также кинотеатр. Для отдыха предусмотрены игровые комнаты и летняя спортивная площадка с теннисными кортами. Цены будут колебаться от 500 рублей в день без проживания до 200 тысяч в год, включая 40 ночей в отеле. "Проект ориентирован на студентов, участников стартапов, предпринимателей, творческих людей ", - отметил Крылов.

По словам пресс-секретаря парка "Сокольники" Анастасии Пикуровой, рядом с коворкингом будет новая библиотека. Проектом занимается "Букводом", в их планах, в том числе, создание аллеи книг под открытым небом в теплое время года. Предприниматель Сергей Нечаев считает, что минус системы арендной платы коворкинга в том, что 500 рублей придется платить за каждого партнера, который придет на переговоры. Коворкинг в основном привлекает стартаперов, для которых определяющим фактором является цена.

К слову, по словам представителя "Мосгорпарка", 1 сентября еще один коворкинг появится в парке "Красная Пресня".

Марина Курганская