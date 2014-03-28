В МГСУ разрабатывают сверхпрочное дорожное покрытие и прозрачный бетон

Фото: stroi.mos.ru

В столице создадут новое дорожное покрытие, превышающее прочность обычного асфальта и позволяющее избавиться от образования колеи на дороге, сообщает в пятницу пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Разработки ведутся в научных лабораториях Московского государственного строительного университета, который в 2010 году получил статус национального исследовательского университета и финансовую поддержку государства.

"Я считаю, что получение статуса национального исследовательского университета - это мощный шаг МГСУ вперед, который позволил нам войти в число ведущих вузов России, создать мощную базу научных исследований", - отметил президент вуза Валерий Теличенко.

Он добавил, что разработка нового дорожного покрытия проходит с привлечением центра нанотехнологий. "Это реальный материал, который может повысить износостойкость дорожного покрытия в разы, избавиться от колейности. Наши специалисты работают над новыми строительными материалами - уже получен прозрачный бетон, который может использоваться в оформлении фасадов", - пояснил Теличенко.

Президент вуза отметил, что в МГСУ уже создан целый ряд научных лабораторий, где занимаются разработкой новых строительных материалов и технологий, аэродинамическими исследованиями строительных конструкций.

"Мы создали центры различного назначения: пожарной безопасности, светопрозрачных конструкций, энергоэффективности, геотехники (исследования грунтов под строительство), интеллектуальных технологий управления зданиями, компьютерного моделирования - через него, кстати, прошли все объекты сочинской Олимпиады на предмет их безопасности", - подытожил Валерий Теличенко.