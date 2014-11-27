Форма поиска по сайту

27 ноября 2014, 12:10

В столице за год построили четыре здания районных судов – Собянин

Сергей Собянин осмотрел новое здание Бабушкинского суда

В столице завершено строительство зданий для четырех районных судов – Бабушкинского, Бутырского, Тушинского и Измайловского. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра нового помещения Бабушкинского районного суда.

Здания возвели в рамках городской программы реконструкции и строительства помещений районных судов. Их общая площадь составила 40,5 тысячи квадратных метров.

"В Москве сегодня одновременно вводятся здания четырех судов. Насколько я знаю, здание Бабушкинского суда строилось всего 11 месяцев. Оно оснащено всей необходимой техникой, в том числе системой контроля входа-выхода, видеокамерами, возможностью ознакомиться с постановлениями суда и так далее", – отметил мэр столицы.

Новое пятиэтажное здание Бабушкинского районного суда рассчитано на 22 судебных состава. Оно занимает площадь в 9,3 тысячи квадратных метров. Рядом с судом располагается парковка на 22 машины.

Строение разделено на два изолированных блока – общий и специальный для содержания и конвоирования подсудимых. Обустроены следующие помещения:

  • десять залов судебных заседаний для рассмотрения гражданских дел и двенадцать – для рассмотрения уголовных;
  • рабочие кабинеты судей, их помощников и аппаратов суда;
  • помещения для свидетелей;
  • помещения для содержания подозреваемых;
  • помещения конвойной службы и содержания служебных собак;
  • буфет и прочие помещения.

Программа строительства и реконструкции зданий районных судов, в рамках которой столичные власти обеспечивают современные и комфортные условия для осуществления правосудия, стартовала 10 лет назад. По словам Сергея Собянина, раньше тот же Бабушкинский суд делил одно здание с военкоматом и жилыми помещениями, нормальных условий для его работы не было.

До 2009 года в рамках программы открылись:

  • шесть новых зданий районных судов (Тимирязевского, Симоновского, Останкинского, Люблинского, Кунцевского, Преображенского);
  • четыре реконструированных здания районных судов (Дорогомиловского, Нагатинского, Черемушкинского, Перовского).

Общая площадь помещений судов, построенных и реконструированных до 2009 года, составила 59,6 тысячи квадратных метров. В 2011 году был построен Апелляционный корпус Московского городского суда площадью 21,54 тысячи квадратных метров, приобретено и отремонтировано здание Троицкого районного суда (площадь 1,7 тысячи квадратных метров), подобраны и отремонтированы помещения для размещения судебных участков мировых судей.

Сергей Собянин открыл новое здание Бабушкинского районного суда

Отметим, что что построенные в нынешнем году здания судов расположены по адреса: на улице Героев Панфиловцев – Тушинский, на Первомайской – Измайловский, на Образцова – Бутырский, в Староватутинском проезде – Бабушкинский.

В новых зданиях все залы судебных заседаний, как ранее сообщало издание M24.ru, получили системы звукоусиления, вызова свидетелей, протоколирования и аудио-видео записи судебных заседаний.

Кроме того, для посетителей установлены информационные сенсорные мониторы, предназначенные для автоматического отображения списка судебных заседаний на текущий день, информации по делу и других справочных данных, выводимых секретарем заседания.

Сюжет: Как работает власть
проекты стройкомплекс Москвы социальные объекты районные суды городское управление здания судов

