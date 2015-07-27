Памятник Дзержинскому в Москве отреставрируют повторно

Фото: ТАСС/Сергеев-Васильев А.

Памятник Дзержинскому в парке искусств МУЗЕОН отреставрируют после незаконного удаления надписей 1991 года с постамента. Об этом говорится на портале госзакупок.

Работы по удалению граффити проходили в январе этого года. В результате чего повредилась патина отреставрированной поверхности памятника. Кроме того, на постаменте остались ярко выраженные следы от установки лестниц и царапины глубиной до 2 миллиметров.

Также на поверхности памятника сохранились следы от примененного при работах химического реактива, что в дальнейшем может привести к негативной реакции с металлом.

В ходе работ с поверхности постамента удалили около 90 процентов граффити. В то же время на монументе появились процарапанные вандальные надписи.

Ранее m24.ru сообщало, что памятник Дзержинскому на Лубянку возвращен не будет. Более того, профильная комиссия Мосгордумы порекомендовала депутатам отказаться от проведения референдума.

Стоит отметить, что изначально памятник "Железному Феликсу" располагался на Лубянке напротив здания КГБ. Однако после провала ГКЧП монумент был свергнут с постамента с помощью башенного крана. Снос памятника "Железному Феликсу" стал одним из символов победы демократии и краха коммунизма.

Памятник долгое время валялся около Третьяковской галереи, а сейчас находится в парке искусств МУЗЕОН. Напомним, что при реставрации памятника в конце прошлого года вставал вопрос, сохранять ли на нем надписи, оставленные в 1991 году.

Во время путча скульптуру "Железного Феликса" расписали словами "палач", "антихрист", "Феликсу конец" , тогда же памятник, 33 года стоявший на Лубянке, снесли.

Начиная с 2013 года в прессе регулярно появляется информация о том, что "Феликс" может вернуться на исходное место. В поддержку этого выступили многие известные парламентарии, в том числе даже лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Феликс Дзержинский был одним из первых народных комиссаров Советского Союза. Известен, прежде всего, как организатор "красного террора" и массовых репрессий.