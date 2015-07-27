В голосовании по месту для памятника князю Владимиру нашли "накрутки"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В ходе интернет-опроса по выбору места установки памятника князю Владимиру за Лубянку "накрутили" тысячу голосов. Об этом на пресс-брифинге сказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

"Ровно неделю назад был запущен интернет-опрос по поводу установки памятника князю Владимира. На сегодняшний день не менее 30 тысяч пользователей проголосовали, мы призываем голосовать и выбирать. Лидирует на сегодня с стопроцентным отрывом Боровицкая площадь, этот процент даже чуть-чуть больше. Интересная вещь, что за Лубянскую площадь "накручивают", уже тысяча голосов – это "накрутки", – передает слова Кононова Агентство "Москва".

После проверки было принято решение отсечь несколько IP-адесов из-за "накруток". Согласно сайту голосования, в настоящий момент за установку памятника на Боровицкой площади отдано 13 тысяч голосов, на Лубянской площади – 11 тысяч, за Зарядье – 5,2 тысячи.

"По итогам голосования мы надеемся, что не менее 100 тысяч пользователей примут участие в этом опросе, хотя понимаем, что сезон отпусков. Технически с "накрутками" будем обновлять данные. Также, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, аналогичный интернет-опрос будет запущен на московской площадке "Активный гражданин", – добавил Кононов.

Напомним, РВИО запустило интернет-опрос по выбору места установки памятника, в котором рассматриваются три варианта – Зарядье, Лубянская и Боровицка площади. Эти три места были определены в ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков.

В "лонг-лист" входили также смотровая площадка Воробьевых гор, сквер у Киевского вокзала, участок у храма Христа Спасителя и Ростовская набережная.

Изначально планировалось разместить памятник князю Владимиру на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако этот выбор вызвал множество протестов. Площадку не одобрила часть жителей столицы, кроме того, специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах Воробьевых гор.

В этом году отмечается 1000-летие со дня смерти князя Владимира. Памятник, по проекту Народного художника России Салавата Щербакова, планируется установить в день народного единства 4 ноября.