Гостиницу, баню и кинологический центр могут построить для ОМОНа в Строгине

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В Строгине планируют построить кинологический центр, гостиницу, баню и снегоплавильный пункт, говорится в документе, опубликованном на сайте Москомархитектуры. Объекты появятся в рамках строительства городка ОМОН.

В районе также возведут гараж на 700 машино-мест с сервисным центром, автомойки и две автозаправочные станции. Кроме того, здесь построят торговый центр и станцию технического обслуживания автомобилей.

Проект городка ОМОН в Строгине включает строительство трех главных объектов: общежития, спортивного центра и центра кинологической службы. Казарма будет состоять из двух 16-этажных жилых корпусов. Там смогут разместиться две тысячи человек.

Кроме того, здесь появится подземная стоянка на 569 машиномест и наземный паркинг еще на 47 мест. В казарме предусмотрены кафе на 100 мест и 2 спортивных зала. Объект введут в эксплуатацию в 2017 году.

Появится в городке и общественно-спортивный центр. В здании оборудуют киноконцертный зал на 1000 человек, спортивный зал с трибунами на 300 зрителей, музей боевой славы, бассейн, а также спортзалы и библиотеку. При центре организуют стоянки на 210 машиномест. Объект планируют сдать в 2015 году.

В городке ОМОН также возведут центр кинологической службы. Здесь будут размещены вольеры для содержания 70 служебных собак. Для тренировок животных построят макет пятиэтажного здания, учебно-тренировочной полосы и смотровой площадки.