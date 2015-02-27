Торгово-развлекательный центр с апартаментами построят на северо-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На северо-востоке столицы планируют построить торгово-развлекательный комплекс с апартаментами. Возведение нового центра уже одобрено Градостроительно-земельной комиссией, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Здание появится по адресу: 11-й проезд Марьиной Рощи, Шереметьевская улица. Площадь объекта составит около 200 тысяч квадратных метров. В подземной части здания оборудуют паркинг на 1780 машино-мест.

В настоящее время на участке, выделенном под строительство, находится небольшой торговый центр.

Отметим, что 18 февраля заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин заявил, что столичные апартаменты переведут в статус жилья.

По его словам, приравнивание апартаментов к жилью – это шаг навстречу инвесторам, который также позволит выработать более прозрачный механизм реализации таких объектов.

Напомним, российское правительство рассматривает вопрос об "амнистии" апартаментов. "Мы рассчитываем до конца 2015 года легализовать как жилье все существующие апартаменты и этот вопрос закрыть. Но больше такая форма строительства разрешена не будет", – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Сейчас в апартаментах нельзя оформить регистрацию. Кроме того, их строят без социальной инфраструктуры. По словам Михаила Меня, владельцы существующих апартаментов понимали, что им не предоставят соцобъекты шаговой доступности. "В апартаментах, таких, как в высотках "Москвы-Сити", живут, как правило, обеспеченные люди. Кому-то из них детсады и школы были не нужны, кто-то возит детей в закрытые учебные заведения", – пояснил министр.

Если апартаменты будут приравнены к жилью, они будут облагаться налогом на недвижимость так же, как и обычные квартиры. Это тоже позволит владельцам сэкономить.