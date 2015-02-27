Торгово-развлекательный центр с апартаментами построят на северо-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
На северо-востоке столицы планируют построить торгово-развлекательный комплекс с апартаментами. Возведение нового центра уже одобрено Градостроительно-земельной комиссией, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Здание появится по адресу: 11-й проезд Марьиной Рощи, Шереметьевская улица. Площадь объекта составит около 200 тысяч квадратных метров. В подземной части здания оборудуют паркинг на 1780 машино-мест.
В настоящее время на участке, выделенном под строительство, находится небольшой торговый центр.
Отметим, что 18 февраля заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин заявил, что столичные апартаменты переведут в статус жилья.
По его словам, приравнивание апартаментов к жилью – это шаг навстречу инвесторам, который также позволит выработать более прозрачный механизм реализации таких объектов.
Ссылки по теме
- Столичные апартаменты приравняют к жилью – Хуснуллин
- В столичных апартаментах можно будет прописаться до конца 2015 года
- Запрет на апартаменты: как изменится рынок недвижимости
Напомним, российское правительство рассматривает вопрос об "амнистии" апартаментов. "Мы рассчитываем до конца 2015 года легализовать как жилье все существующие апартаменты и этот вопрос закрыть. Но больше такая форма строительства разрешена не будет", – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Сейчас в апартаментах нельзя оформить регистрацию. Кроме того, их строят без социальной инфраструктуры. По словам Михаила Меня, владельцы существующих апартаментов понимали, что им не предоставят соцобъекты шаговой доступности. "В апартаментах, таких, как в высотках "Москвы-Сити", живут, как правило, обеспеченные люди. Кому-то из них детсады и школы были не нужны, кто-то возит детей в закрытые учебные заведения", – пояснил министр.
Если апартаменты будут приравнены к жилью, они будут облагаться налогом на недвижимость так же, как и обычные квартиры. Это тоже позволит владельцам сэкономить.
Сайты по теме