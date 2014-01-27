В Москве появятся четыре транспортно-логистических центра

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проекты планировки территории для транспортно-логических центров (ТЛЦ) "Люблино", "Кунцево II", "Ховрино", "Северянин".

Как сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, на базе существующих грузовых дворов "Кунцево II" и "Москва - Товарная - Ярославская" появятся транспортно-логические центры "Кунцево II" и "Северянин". Также планируется создание новых ТЛЦ "Люблино" и "Ховрино" в полосе отвода железной дороги и технической зоны метрополитена.

Подлежит сохранению грузовой двор "Москва-II-Митьково". Он будет использоваться для обработки почтовых отправлений. При этом закроют грузовые дворы "Москва - Товарная - Смоленская", "Москва - Бутырская" и "Москва - Товарная - Курская".

"Программа развития транспортно-логистических центров на период до 2020 года включает в себя закрытие ряда существующих грузовых дворов, реконструкцию существующих с последующим строительством на их месте ТЛЦ для создания максимально удобного перераспределения грузов для нужд города Москвы и создание новых ТЛЦ", - говорится в сообщении.