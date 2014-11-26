Кинотеатр "Тула" отреставрируют за семь месяцев

Фото: vk.com/ktr_tula
Кинотеатр "Тула" на юго-востоке столицы отремонтирует компания "Крафтбау Груп", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.
Четырехэтажное здание кинотеатра после ремонта смогут посещать около трех тысяч человек в неделю. Это почти в два раза больше, чем раньше.
В кинотеатре проведут комплексный ремонт и частичную перепланировку. Здесь также установят системы пожаротушения и дымоудаления. До этого в кинотеатре была установлена лишь система пожарооповещения.
Кроме того, здание преобразуют снаружи – фасад отделают новыми современными материалами и украсят новой вывеской.
Согласно контракту, стоимостью 231 миллион рублей, ремонт необходимо произвести за семь месяцев.
Кинотеатр "Тула"Кинотеатр "Тула" построен в 1988 году. В нем находится фильмофонд "Московского кино" с 10 тысячами экземпляров кинолент, снятых с 1925 года по настоящее время. В их числе "Броненосец Потемкин" и "Мать". В кинотеатре проходят премьерные показы, тематические и творческие вечера.
Работы по обновлению московских кинотеатров ведутся в рамках государственной программы "Культура Москвы 2012-2016 годы".
Так, в 2013 году был отреставрирован легендарный "Иллюзион" в высотке на Котельнической набережной, а "Спутник" в Лефортове преобразился в многофункциональный культурный центр, в котором проходят кинопоказы и театральные постановки, концерты и мастер-классы.
Кроме того, на реставрацию закрыли старейший кинотеатр Москвы "Художественный". Здание кинотеатра собираются модернизировать и в дальнейшем использовать также в качестве концертной и выставочной площадки.
